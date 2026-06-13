30 मिनट में तैयार हो जाएगा नींबू पनीर राइस बाउल, जानिए बनाने का आसान तरीका

#2

सब्जियां भूनें

इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें अदरक का पेस्ट डालें। अब बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और हल्दी पाउडर और नमक आदि जैसे मसाले डालकर पकाएं। जब तक सब्जियां नरम न हो जाए तब तक इन्हें पकाते रहें। आप इसमें अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं।