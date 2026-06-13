30 मिनट में तैयार हो जाएगा नींबू पनीर राइस बाउल, जानिए बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
नींबू पनीर राइस बाउल एक ऐसा व्यंजन है, जो खास स्वाद पसंद करने वालों को भाता है। यह व्यंजन खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो जल्दी कुछ अच्छा और पौष्टिक खाना चाहते हैं। नींबू पनीर राइस बाउल को बनाने में केवल 30 मिनट लगते हैं और इसे आप लंच या डिनर के लिए बना सकते हैं। आइए नींबू पनीर राइस बाउल की आसान रेसिपी जानते हैं, जो झटपट बन जाता है।
सामग्री
नींबू पनीर राइस बाउल के लिए जरूरी सामान
नींबू पनीर राइस बाउल बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य सामान चाहिए, जैसे कि बासमती चावल (2 कप), पनीर (200 ग्राम), हरी मिर्च (2), प्याज (एक), टमाटर (एक), हरा धनिया (एक बड़ा चम्मच), नींबू का रस (2 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), तेल (2 बड़े चम्मच), जीरा (एक चम्मच), अदरक का पेस्ट (एक चम्मच) और हल्दी पाउडर (आधा चम्मच)। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं और सीजनिंग भी डाल सकते हैं।
#1
चावल पकाएं
सबसे पहले बासमती चावल को अच्छे से धोकर 15-20 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इन्हें प्रेशर कुकर में पानी के साथ पकाएं। इसके लिए 2 सीटी लेने के बाद कुकर बंद कर दें। अब कुकर खोलें और चावल को एक प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें, ताकि वे चिपकें नहीं। इस तरह से आपका चावल तैयार हो जाएगा और आप इसे किसी भी करी या सब्जी के साथ परोस सकते हैं।
#2
सब्जियां भूनें
इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें अदरक का पेस्ट डालें। अब बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और हल्दी पाउडर और नमक आदि जैसे मसाले डालकर पकाएं। जब तक सब्जियां नरम न हो जाए तब तक इन्हें पकाते रहें। आप इसमें अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं।
#3
पनीर तैयार करें
सब्जियों के पक जाने के बाद पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें पनीर के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लें। इसे निकालकर एक प्लेट में रख दें। आप चाहें तो पनीर को बिना तले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तले हुए पनीर के टुकड़ों को गर्मा-गर्म सब्जियों में डालें और नींबू का रस मिला दें।
#4
नींबू पनीर राइस बाउल को दें अंतिम रूप
अब तैयार चावल को नींबू पनीर वाली सब्जियों के साथ मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक बाउल में डालें। इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांट सकते हैं और उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। इस व्यंजन को बनाने में केवल 30 मिनट लगते हैं और यह सभी को पसंद आएगा।