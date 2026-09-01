पश्चिमी पोशाक के साथ भारतीय गहनों को पहनने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव, लगेंगी सुंदर
क्या है खबर?
भारतीय गहनों की बात करें तो यह अपने अनोखे डिजाइन और खूबसूरती के लिए जाने जाते है। पारंपरिक पोशाक के साथ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बात पश्चिमी पोशाक की आती है तो कई महिलाएं इन्हें पहनने में हिचकिचाती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स बताते हैं, जिनसे आप भारतीय गहनों को अपनी पश्चिमी पोशाक के साथ आसानी से मिला सकती हैं और एक स्टाइलिश लुक पा सकती हैं।
#1
झुमके और जींस का मेल
झुमके भारतीय गहनों का एक अहम हिस्सा हैं। आप इन्हें अपनी जींस के साथ पहन सकती हैं।
अगर आप सफेद या हल्के रंग की जींस पहन रही हैं तो चांदी के झुमके या फिर बड़े आकार के झुमके आपके लुक को खास बना सकते हैं। ये आपके चेहरे के अनुकूल होंगे और आपको एक अलग ही आकर्षण देंगे।
इसके अलावा आप इन्हें टॉप या शर्ट के साथ भी पहन सकती हैं।
#2
कड़ा और पश्चिमी ड्रेस
कड़ा एक खास भारतीय गहना है, जिसे आप अपनी पश्चिमी ड्रेस के साथ मिला सकती हैं। अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर जा रही हैं और आपने बिना आस्तीन का गाउन पहना हुआ है तो अपने हाथ में एक बड़ा कड़ा पहनें।
यह आपके पूरे लुक को एक शाही अंदाज देगा और आपको अलग दिखाएगा। इसके अलावा आप इसे किसी भी आकार की ड्रेस के साथ भी पहन सकती हैं।
#3
मांग टीका और ऑफ शोल्डर टॉप
ऑफ शोल्डर टॉप आजकल बहुत चलन में हैं, जो हर महिला की अलमारी में होते ही हैं। अगर आप किसी खास मौके पर ऑफ शोल्डर टॉप पहन रही हैं तो अपने माथे पर मांग टीका जरूर लगाएं।
यह आपके चेहरे को निखारेगा और आपको एक राजकुमारी जैसा एहसास दिलाएगा। मांग टीका आपके पूरे लुक को खास बनाएगा और आपको एक अलग ही आकर्षण देगा।
हालांकि, ध्यान रखें की मांग टीका ज्यादा बड़ा या भड़कीला न हो।
#4
नथ और फ्रॉक ड्रेस
फ्रॉक ड्रेस आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी होती हैं। अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर फ्रॉक ड्रेस पहन रही हैं तो अपनी नाक में नथ जरूर लगाएं।
यह आपके चेहरे को निखारेगी और आपको एक अलग ही आकर्षण देगी। नथ आपके पूरे लुक को खास बना देगी और आपको भीड़ से अलग दिखाएगी।
नथ का चुनाव करते समय उसके आकार और डिजाइन का ध्यान रखना न भूलें, ताकि आप सुंदर नजर आएं।
#5
अंगूठी और ब्लाउज
अगर आपने किसी खास मौके पर ब्लाउज पहना हुआ है तो अपनी उंगलियों में बड़ी-बड़ी अंगूठियां जरूर पहनें। ये आपके हाथों को सजाने के साथ-साथ आपके पूरे लुक को खास बनाएंगी।
आप अलग-अलग डिजाइन वाली अंगूठियों का स्टैक बना सकती हैं। इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपनी भारतीय गहनों को पश्चिमी पोशाक के साथ मिला सकती हैं और एक अनोखा स्टाइल बना सकती हैं।
इन टिप्स को आजमाएं और अपने हर लुक को खास बनाएं।