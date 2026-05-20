गर्मियों के दौरान नाश्ते के लिए बनाएं बेसन प्याज का परांठा, स्वादिष्ट होने के साथ है पौष्टिक
क्या है खबर?
बेसन प्याज का परांठा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो गर्मियों के दौरान नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह परांठा न केवल स्वाद में बढ़िया है, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इस लेख में हम आपको इस व्यंजन को बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं।
सामग्री
बेसन प्याज का परांठा बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां
बेसन प्याज का परांठा बनाने के लिए आपको कुछ आसान चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट मिश्रण तैयार कर सकते हैं, जिसे आप परांठों के लिए उपयोग करेंगे। इसके अलावा आपको आटे की भी जरूरत होगी, जिसे आप गूंथकर तैयार कर सकते हैं।
आटा
आटा गूंथने का तरीका
बेसन प्याज का परांठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथना होगा। इसके लिए गेहूं का आटा लें और उसमें पानी डालकर अच्छे से गूंथ लें ताकि यह नरम और लचीला हो जाए। गूंथे हुए आटे को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें ताकि वह सेट हो जाए। इससे परांठे बनाने में आसानी होगी और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब आप बेसन वाले मसालेदार मिश्रण को तैयार करने की ओर बढ़ सकते हैं।
मिश्रण
मसालेदार मिश्रण तैयार करने का तरीका
अब बारी आती है परांठे के मसालेदार मिश्रण की, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और धनिया पत्ती डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और उसे सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें बेसन डालकर अच्छे से मिलाएं और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह मिलाकर पकाएं जब तक कि बेसन सुनहरा न हो जाए।
बेलना
परांठे को कैसे बेलना है?
अब बारी आती है परांठों को बेलने की, जिसके लिए पहले गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं। फिर हर लोई को गोल आकार में बेल लें। इसके बाद इसमें बेसन वाले मसालेदार मिश्रण को भरें और इसे अच्छे से बंद कर दें ताकि मिश्रण बाहर न निकले। अब इस भरे हुए गोले को हल्के हाथों से फिर से बेल लें जैसे कि आप सामान्य परांठे बेलते हैं। इसी तरह सभी लोइयों के परांठे तैयार कर लें।
अंतिम रूप
परांठे को अंतिम रूप देने का तरीका
अब बारी आती है परांठों को अंतिम रूप देने की, जिसके लिए पहले एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल फैलाएं, फिर उसमें बेले हुए परांठे डालें और दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंके। जब सभी परांठे तैयार हो जाएं तो उन्हें गरमा-गरम परोसें। आप चाहें तो इन्हें दही या अचार के साथ खा सकते हैं। इस प्रकार बेसन प्याज का परांठा न केवल स्वादिष्ट बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है।