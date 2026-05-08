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गर्मियों के दौरान रात के खाने में बनाएं गुजराती कढ़ी, स्वादिष्ट है यह व्यंजन
गुजराती कढ़ी बनाने का तरीका

गर्मियों के दौरान रात के खाने में बनाएं गुजराती कढ़ी, स्वादिष्ट है यह व्यंजन

लेखन अंजली
May 08, 2026
09:36 am
क्या है खबर?

गर्मियों में रात के समय हल्का और पौष्टिक भोजन करना अच्छा माना जाता है। इस दौरान गुजराती कढ़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको गुजराती कढ़ी की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को एक नया और स्वादिष्ट व्यंजन परोस सकते हैं। गुजरात की इस खास कढ़ी को दही और बेसन से बनाया जाता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

स्टेप-1

सबसे पहले दही को फेंट लें

गुजराती कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा कटोरा लें और उसमें 2 कप दही डालें। दही को अच्छी तरह से फेंट लें ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। फेंटने से दही एकदम चिकना और स्मूद हो जाएगा। यह कदम बहुत जरूरी है क्योंकि चिकनी दही ही कढ़ी को एक बेहतरीन स्वाद देती है। फेंटी हुई दही को एक तरफ रख दें ताकि वह थोड़ी देर के लिए आराम कर सके।

स्टेप-2

बेसन का पेस्ट तैयार करें

अब बारी आती है बेसन के पेस्ट की। इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डालें। बेसन को हल्का सुनहरा होने तक भूनें, लेकिन ध्यान रखें कि वह जल न जाए। भुने हुए बेसन को एक कटोरे में फेंटे हुए दही में मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। इससे हमारा बेसन का पेस्ट तैयार हो जाएगा, जो कढ़ी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाएगा।

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स्टेप-3

मसाले भूनें और पेस्ट को पकाएं

अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सरसों के दाने डालें। जब ये मसाले सुनहरे हो जाएं तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ सेकंड भूनें। इसके बाद तैयार बेसन वाले पेस्ट को कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में पानी डालकर इसे मध्यम आंच पर पकने दें। जब मिश्रण उबलने लगे तो धीमी आंच पर इसे 10-15 मिनट तक पकाएं।

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स्टेप-4

अंत में कढ़ी में मिलाएं तड़का

कढ़ी में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले एक छोटे पैन में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें 8-10 करी पत्ते, 2-3 सूखी लाल मिर्च डालें। जब करी पत्ते कुरकुरे हो जाएं तो इस तड़के को तैयार की हुई कढ़ी पर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब आपकी गर्मागर्म गुजराती कढ़ी तैयार है। इसे चावल या रोटी के साथ परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।

स्टेप-5

इस तरह से कढ़ी को सजाएं

गुजराती कढ़ी को सजाने के लिए सबसे पहले एक सर्विंग बर्तन लें और उसमें तैयार की हुई कढ़ी डालें। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ी सी भुनी हुई जीरी और कुछ ताजे पत्ते डालकर इसे सजाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर भी छिड़क सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इस तरह से आप अपनी गुजराती कढ़ी को न केवल स्वादिष्ट बल्कि देखने में भी आकर्षक बना सकते हैं।

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