बिना अंडे का इस्तेमाल किए घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्ट्रॉबेरी केक, जानिए तरीका

कई लोग केक बनाने में अंडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अंडे नहीं खाते। ऐसे लोग चाहें तो बिना अंडे के भी स्ट्रॉबेरी केक बनाकर खा सकते हैं। यह केक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको बिना अंडे का इस्तेमाल किए स्ट्रॉबेरी केक बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे घर पर बनाना आसान है।

सामग्रियां स्ट्रॉबेरी केक के लिए जरूरी चीजें 1 कप मैदा, आधा कप दूध, आधा कप मक्खन या तेल, 1 कप चीनी, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, एक चुटकी नमक, 1 बड़ी चम्मच सिरका, 1 कप स्ट्रॉबेरी, थोड़ा पानी (आवश्यकतानुसार), 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। ध्यान रखें कि अगर आप मक्खन की जगह तेल का इस्तेमाल करते हैं तो केक ज्यादा नमी वाला और मुलायम बनता है।

स्टेप-1 इस तरह से करें शुरूआत सबसे पहले एक कटोरे में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक को अच्छे से मिलाएं। इसके बाद एक दूसरे कटोरे में मक्खन और चीनी को फेंटें। अब इसमें दूध, सिरका और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा मैदा वाला मिश्रण डालें और धीरे-धीरे मिलाते रहें। ध्यान रखें कि मैदे का मिश्रण ज्यादा गाढ़ा न हो, बल्कि यह थोड़ा पतला होना चाहिए ताकि इसे आसानी से बेक किया जा सके।

Advertisement

स्टेप-2 ऐसे मिलाएं केक का मिश्रण अब एक ब्लेंडर लें और उसमें स्ट्रॉबेरी के टुकड़े डालकर उन्हें अच्छे से पीस लें, फिर इस स्ट्रॉबेरी पेस्ट को केक के मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा गाढ़ा न हो ताकि इसे आसानी से बेक किया जा सके। इसके बाद एक बेकिंग टिन को मक्खन लगाकर चिकना करें और उसमें केक का मिश्रण डालें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30-35 मिनट तक बेक करें।

Advertisement

स्टेप-3 केक को सजाने का तरीका जब केक अच्छे से बेक हो जाए तो इसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद केक को दो हिस्सों में काट लें और बीच वाले हिस्से पर स्ट्रॉबेरी का सीरप या क्रीम लगाएं, फिर केक के दूसरे हिस्से को ऊपर रखें। इसके बाद केक पर थोड़ी क्रीम या आइसिंग लगाएं और ऊपर परत पर कुछ स्ट्रॉबेरी रखें। आखिर में केक को टुकड़ों में काटकर परोसें।