बंगाल की पारंपरिक चटनी है धोनेपाता बाटा, जानिए इसे बनाने की रेसिपी
क्या है खबर?
बंगाली खान-पान की बात करें तो ये अपने स्वाद और खुशबू के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। पश्चिम बंगाल के खाने में कई तरह की चटनी और पेस्ट का इस्तेमाल होता है, जो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। इन्हीं में से एक है धनिया से बना धोनेपाता बाटा, जो खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है। आइए आज हम आपको धोनेपाता बाटा की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामान
धोनेपाता बाटा बनाने के लिए जरूरी सामान
धोनेपाता बाटा बनाने के लिए आपको एक कप ताजा हरा धनिया (पत्तियां), 4 से 5 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ चना, एक बड़ा चम्मच काजू, एक चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और एक छोटा चम्मच सरसों का तेल चाहिए होगा। आप चाहें तो सामग्री की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं और अपने स्वादानुसार मसाले भी डाल सकते हैं।
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धोनेपाता बाटा बनाने का तरीका
सबसे पहले हरे धनिये की डंडियों को तोड़कर पत्तियों को अलग कर लें, फिर इन्हें पानी में अच्छे से धोकर एक प्लेट में रख दें। इसके बाद एक मिक्सी के जार में हरा धनिया, हरी मिर्च, भुना हुआ चना, काजू, जीरा, हल्दी पाउडर और नमक डालकर पीसें। अब मिश्रण को एक कटोरे में निकालकर उस पर कुछ देर के लिए ढक्कन रख दें, ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह आप आसानी से धोनेपाता बाटा बना सकते हैं।
उपयोग
धोनेपाता बाटा का उपयोग
धोनेपाता बाटा का उपयोग आप अपने रोजाना के खाने में कर सकते हैं। इसे आप दाल, चावल, सब्जी या किसी भी तरह के खाने के साथ खा सकते हैं। यह स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें हरी धनिया जैसी ताजी और पौष्टिक चीजें होती हैं। इस पेस्ट का उपयोग करके आप अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं और इसे एक नया रूप दे सकते हैं।
फायदे
धोनेपाता बाटा के फायदे
धोनेपाता बाटा कई सेहत के फायदे दे सकता है। हरा धनिया पेट को ठीक रखने में मदद करता है और हरी मिर्च शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है। भुना हुआ चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जबकि काजू में सेहतमंद वसा होती है। जीरा पेट को ठीक रखता है और हल्दी पाउडर में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद तत्व होते हैं। इसलिए, यह पेस्ट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।