घर पर आसानी से बनाया जा सकता है ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला, जानें कैसे

पनीर बटर मसाला एक खास व्यंजन है, जिसे घर में किसी भी खास मौके पर आसानी से बनाया जा सकता है। ढाबों में इसका स्वाद अनोखा होता है, जो इसे और भी खास बनाता है। इस लेख में हम आपको घर पर ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आपके खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

स्टेप 1 पनीर को तलें ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला की शुरुआत पनीर को भूनने से होती है। सबसे पहले पनीर के टुकड़े काट लें। एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें पनीर के टुकड़ों को सुनहरा भूरा होने तक तलें। तले हुए पनीर को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें। इससे पनीर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और ग्रेवी में डालने पर यह कुरकुरा रहेगा।

स्टेप 2 प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाएं अब बारी आती है ग्रेवी की। इसके लिए दो-तीन प्याज और दो-तीन टमाटर को पीसकर एक चिकनी पेस्ट बना लें। इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि पेस्ट स्मूद हो जाए। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला न हो, बल्कि गाढ़ा हो ताकि ग्रेवी में गाढ़ापन बना रहे। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद इसे एक कटोरे में निकाल लें।

Advertisement

स्टेप 3 मसालों का तड़का लगाएं ग्रेवी के लिए मसालों का तड़का लगाना जरूरी है। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा-सा मक्खन और तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा डालें और हल्का-सा भून लें। इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और इसे सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें पीसी हुई प्याज और टमाटर की पेस्ट डालें और मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि तेल ग्रेवी से अलग न हो जाए।

Advertisement

स्टेप 4 ग्रेवी में क्रीम और मसाले मिलाएं जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसे दोबारा से उबालें। अब इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा दूध डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें तले हुए पनीर के टुकड़े डालें और इसे ढककर कुछ मिनट पकने दें ताकि सभी मसाले पनीर में अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद ग्रेवी में थोड़ा-सा क्रीम मिलाकर इसे गैस से उतार लें।