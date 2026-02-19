दही भल्ला पापड़ी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके, आसान है रेसिपी

दही भल्ला पापड़ी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस व्यंजन में दही के साथ-साथ कई तरह की सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको दही भल्ला पापड़ी की आसान रेसिपी बताते हैं।

सामग्री दही भल्ला पापड़ी के लिए जरूरी चीजें दही भल्ला पापड़ी बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए जैसे कि उबले हुए आलू, मूंग दाल, उड़द दाल, बेसन, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, धनिया पत्ती, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और ताजा दही। आप इन चीजों की मात्रा अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

स्टेप-1 दही भल्ला बनाने का तरीका दही भल्ला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल और उड़द दाल को रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें, फिर अगले दिन दोनों दालों को मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब इस मिश्रण में हरी मिर्च, अदरक, जीरा और नमक अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर तेल में तल लें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। तले हुए भल्लों को ठंडा होने दें।

स्टेप-2 पापड़ी बनाने का तरीका पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को पानी के साथ गूंध लें, फिर इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। अब इन बेले हुए लोइयों को तेल में तल लें जब तक कि वे कुरकुरी न हो जाएं। आप चाहें तो इन्हें ओवन में भी सेंक सकते हैं। इस तरह से आपकी पापड़ियां तैयार हो जाएंगी, जिन्हें आप बाद में अपने व्यंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं।

