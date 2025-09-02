बिहार का पारंपरिक व्यंजन है लिट्टी-चोखा, जानिए इसे बनाने का तरीका

बिहार की पारंपरिक डिश लिट्टी-चोखा एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। इसमें गेहूं के आटे से बनी गोल-गोल लोइयां होती हैं, जिन्हें तंदूर में पकाया जाता है और साथ में आलू, बैंगन और टमाटर का चोखा बनाया जाता है। यह व्यंजन न केवल खाने में स्वादिष्ट है बल्कि इसे बनाने में भी मजा आता है। आइए आज हम आपको लिट्टी-चोखा बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

स्टेप-1 सबसे पहले तैयार करें लिट्टी का आटा सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक और थोड़ा-सा सरसों का तेल मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। यह आटा लिट्टी के लिए तैयार होगा। गूंथने के बाद इसे ढककर 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह सेट हो सके। इस दौरान आटे को ढकने से यह मुलायम हो जाएगा और लिट्टियों को बनाने में आसानी होगी। इस विधि से लिट्टी-चोखा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

स्टेप-2 भरावन के लिए तैयार करें सत्तू का मिश्रण लिट्टी के लिए भरावन तैयार करने के लिए एक बर्तन में सत्तू, नमक, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, जीरा, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लें। इस मिश्रण को इस प्रकार से तैयार करें कि यह गीला न हो और आसानी से गूंथा जा सके। इस मिश्रण को तैयार करने से लिट्टियों का स्वाद बढ़ जाएगा।

स्टेप-3 ऐसे दें लिट्टी को आकार अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और हर लोई में थोड़ा-सा भरावन डालकर उसे बंद कर दें। इसके बाद इन लोइयों को हाथों से गोल आकार दें। सभी लोइयों को इसी तरह तैयार कर लें। इसके बाद इन्हें तंदूर या फिर गैस पर लगे हुए तवे पर धीमी आंच पर सेंके। जब ये पूरी तरह से पक जाएं तो इन पर थोड़ा-सा सरसों का तेल लगाकर इन्हें गर्मागर्म परोसें।