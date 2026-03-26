घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं बेसन के लड्डू, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
बेसन के लड्डू एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक कप बेसन, डेढ़ कप चीनी का पाउडर, आधा कप देसी घी, एक चौथाई कप दूध, एक छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और आधा कप कटे हुए मेवे (बादाम, पिस्ता, काजू) चाहिए। आइए बेसन के लड्डू की रेसिपी जानते हैं।
स्टेप-1
बेसन भूनने से करें शुरूआत
सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें, फिर इसमें बेसन डालें और मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए इसे हल्का भूरा होने तक भूनें। बेसन को अच्छे से भूनने में लगभग 10-15 मिनट का समय लगेगा। ध्यान रखें कि बेसन जलना नहीं चाहिए, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। भुने हुए बेसन से लड्डू में एक अनोखा स्वाद आता है, जो इसे खास बनाता है।
स्टेप-2
चीनी और दूध मिलाएं
भुने हुए बेसन में चीनी का पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे दूध डालते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि कोई गांठ न बचे। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और चम्मच से हटाने पर कढ़ाई साफ हो जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें।
स्टेप-3
इलायची पाउडर डालें
ठंडा होने के बाद मिश्रण में इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इलायची का पाउडर न केवल मिठाई को खुशबूदार बनाता है, बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ाता है। अब इस मिश्रण को हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छे से मथ लें ताकि यह नरम हो जाए और लड्डू बनाने लायक हो जाए। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर लड्डू तैयार कर लें।
स्टेप-4
लड्डू को सजाएं और परोसें
अब तैयार लड्डुओं पर कटे हुए मेवे डालकर उन्हें सजाएं। आप चाहें तो मेवों की जगह सूखे मेवे या किशमिश भी उपयोग कर सकते हैं। आपके बेसन के लड्डू अब तैयार हैं! इन्हें किसी भी खास मौके पर परोसें या जब मन करे तब खाएं। यह मिठाई हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी और आपके परिवार को खुश कर देगी।