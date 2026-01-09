घर पर चुकंदर का हलवा बनाने का तरीका, जानिए आवश्यक सामग्रियां और स्टेप्स

चुकंदर का हलवा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। चुकंदर में आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इस लेख में हम आपको चुकंदर का हलवा बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर पर आसानी से बना सकें और अपने परिवार को खुश कर सकें।

सामग्रियां चुकंदर का हलवा बनाने के लिए आवश्यक चीजें चुकंदर का हलवा बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी जैसे कि ताजा चुकंदर, दूध, घी, चीनी, इलायची पाउडर, बादाम और किशमिश। आप इन चीजों की मात्रा को अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सूखे मेवे भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए ताजे और पौष्टिक चीजों का उपयोग करें ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो।

स्टेप 1 चुकंदर को कदूकस करें सबसे पहले ताजे और साफ चुकंदर लें और उन्हें अच्छे से धो लें ताकि उनकी सारी मिट्टी साफ हो जाए। इसके बाद चुकंदर को छीलकर कदूकस की मदद से बारीक कदूकस कर लें। यह प्रक्रिया थोड़ी मेहनत भरी हो सकती है, लेकिन इससे चुकंदर का हलवा बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट बनेगा। कदूकस करने के बाद तैयार चुकंदर को आप आगे की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप 2 दूध में उबालें अब कदूकस किया हुआ चुकंदर को एक पैन में डालकर उसमें जितना जरूरी हो उतना दूध मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें ताकि यह जल न जाए। जब आपको लगे कि चुकंदर पूरी तरह से पक गया है और उसका रंग गहरा लाल हो गया है तो समझ जाएं कि इसे मीठा करने का समय आ गया है। इस चरण में आपको धैर्य रखना होगा।

स्टेप 3 मीठा मिलाएं अब इस मिश्रण में स्वादानुसार चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं। चीनी पूरी तरह से घुल जाने तक इसे मध्यम आंच पर पकाते रहें। आप चाहें तो गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। चीनी मिलाने के बाद हलवे को लगातार चलाते रहें ताकि वह जलकर न पक जाए और उसका स्वाद बेहतरीन बना रहे। इस तरह आपका मीठा मिश्रण तैयार हो जाएगा।