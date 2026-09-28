समंदर की सीपियों से इस तरह बनाएं खूबसूरत गहने, स्टाइल में लगाएंगे चार चांद

सीपियों को साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि उनमें किसी भी तरह की गंदगी या कीटाणु न हो। इसके लिए आप हल्के साबुन पानी का उपयोग कर सकते हैं।

ध्यान दें कि साबुन बहुत कठोर न हो, ताकि सीपियां खराब न हों। साफ करने के बाद इन्हें धूप में सुखाएं, ताकि सारी नमी निकल जाए और सीपियां पूरी तरह से तैयार हो जाएं।

इससे आपके गहनों की चमक बनी रहेगी और वे लंबे समय तक अच्छे दिखेंगे।