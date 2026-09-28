वसाबी की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है असली वसाबी पेस्ट, जानिए तरीका

लेखन सयाली 09:55 am Sep 28, 202609:55 am

क्या है खबर?

जापानी खाने में इस्तेमाल होने वाली वसाबी की मांग बढ़ रही है। यह मसाला सुषि और साशिमी जैसे व्यंजनों में खासतौर पर उपयोग किया जाता है। हालांकि, बाजार में मिलने वाली वसाबी अक्सर नकली होती है, जिसमें हरा रंग और मिलावट होती है। असली वसाबी बनाने के लिए आपको केवल ताजा वसाबी की जड़ की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको असली वसाबी बनाने का तरीका बताएंगे, ताकि आप इसका आनंद ले सकें।