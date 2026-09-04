नाश्ते में खाने के लिए घर पर बनाएं गुजराती थेपला, स्वाद में होता है लाजवाब

गुजराती थेपला न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। इसमें मौजूद बेसन और दही प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं, जो शरीर के विकास में मदद करते हैं।

इसके अलावा इसमें उपयोग किए जाने वाले मसाले, जैसे हल्दी, जीरा और मेथी पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होते हैं। थेपला लंबे समय तक ताजा रहता है, इसलिए इसे यात्रा के दौरान भी आसानी से खाया जा सकता है।

साथ ही इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है।