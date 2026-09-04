नाश्ते में खाने के लिए घर पर बनाएं गुजराती थेपला, स्वाद में होता है लाजवाब
क्या है खबर?
गुजरात का थेपला एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। यह खासकर नाश्ते में बहुत लोकप्रिय है। थेपला आटे और अलग-अलग मसालों से बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद अनोखा हो जाता है। इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और यह आसानी से तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं कि घर पर स्वादिष्ट थेपला कैसे बनाया जा सकता है।
सामग्री
थेपला बनाने के लिए जरूरी सामग्री
थेपला बनाने के लिए आपको 2 कप गेहूं का आटा, एक चौथाई कप बेसन, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी हींग, एक चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई चम्मच अजवाइन, एक चुटकी मेथी के दाने, 2 चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चौथाई कप दही और थोड़ा सा तेल (आवश्यकतानुसार) चाहिए होगा।
आप इसमें अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।
रेसिपी
थेपला बनाने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, जीरा, नमक, अजवाइन, मेथी के दाने, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लें।
अब इसमें दही डालकर गूंध लें और थोड़ी देर ढककर रख दें, ताकि आटा फूल जाए। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके।
अब गर्मा-गर्म थेपले परोसें।
लाभ
थेपला खाने के फायदे
गुजराती थेपला न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। इसमें मौजूद बेसन और दही प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं, जो शरीर के विकास में मदद करते हैं।
इसके अलावा इसमें उपयोग किए जाने वाले मसाले, जैसे हल्दी, जीरा और मेथी पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होते हैं। थेपला लंबे समय तक ताजा रहता है, इसलिए इसे यात्रा के दौरान भी आसानी से खाया जा सकता है।
साथ ही इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है।
परोसना
थेपला कैसे परोसें?
गुजराती थेपला को आप अचार या दही के साथ परोस सकते हैं। इसके अलावा आप इसे चाय या कॉफी के साथ भी खा सकते हैं।
यह व्यंजन बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आप इसे अपने परिवार के साथ किसी भी समय बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।
थेपला आपके खान-पान में एक नया स्वाद लाएगा और आपके खाने के अनुभव को और भी खास बनाएगा।