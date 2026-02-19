घर पर आसानी से बनाई जा सकती है आलू टिक्की चाट, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
आलू टिक्की चाट एक पसंदीदा और स्वादिष्ट भारतीय नाश्ता है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें पौष्टिक सामग्री का उपयोग होता है। इस चाट को बनाने के लिए आपको कुछ सरल तरीके अपनाने होंगे। आइए जानते हैं कि आलू टिक्की चाट कैसे बनाई जाती है।
सामग्रियां
आलू टिक्की चाट के लिए जरूरी सामग्रियां
आलू टिक्की चाट बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जैसे 4-5 बड़े आलू, 1 कप उबले हुए मटर, 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 कप दही, 1/2 कप इमली का गूदा, 1 कप भूना हुआ जीरा पाउडर, 1 कप बारीक सेव।
स्टेप 1
आलू उबालें और मैश करें
सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर कुकर में उबाल लें। जब आलू अच्छे से उबल जाएं तो उन्हें ठंडा करके छील लें और अच्छे से मैश कर लें। यह मैश आलू ही टिक्की के लिए इस्तेमाल होगा। ध्यान रखें कि आलू अच्छे से मैश हो ताकि टिक्की बनाने में कोई दिक्कत न हो। इससे टिक्कियां नरम और स्वादिष्ट बनेंगी। अब मैश आलू में उबले हुए मटर मिलाएं।
स्टेप 2
मसाले मिलाएं
मैश किए हुए आलू में हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, जीरा, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। इन मसालों से आलू की टिक्कियों को एक खास स्वाद मिलेगा। आप अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह मिश्रण टिक्की को एक बेहतरीन स्वाद देगा और इसे खाने का मजा दोगुना कर देगा। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर टिक्की का मिश्रण तैयार कर लें।
स्टेप 3
टिक्कियां बनाएं और तलें
अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी गोल टिक्कियां बनाएं। आप चाहें तो इन्हें तवे पर तेल लगाकर सेंक सकते हैं या फिर गहरे तेल में तल सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये टिक्कियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। अगर आप सेहतमंद विकल्प चाहते हैं तो तवे पर थोड़ा कम तेल डालकर टिक्कियों को सेंकें। इससे टिक्कियां कम तेल में पकेंगी और सेहत के लिए भी बेहतर रहेंगी। अब आपकी आलू टिक्की चाट तैयार है।
स्टेप 4
चाट को सजाएं और परोसें
अब तैयार टिक्कियों पर दही, इमली का गूदा, भूना हुआ जीरा पाउडर और सेव डालकर इन्हें सजाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर भी मिला सकते हैं। इस तरह आपकी स्वादिष्ट आलू टिक्की चाट तैयार हो जाएगी, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजे लेकर खा सकते हैं। यह चाट किसी भी मौके पर परोसी जा सकती है और सभी को पसंद आएगी।