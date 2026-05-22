गर्मियों में आम पन्ना पीना पसंद है? इसे घर पर 10 मिनट में ऐसे बनाएं
क्या है खबर?
गर्मियों में आम पन्ना पीने का अपना ही मजा है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। आम पन्ना बनाने के लिए आपको बाजार से महंगे मसाले खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर मौजूद सामानों से ही इसे तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम आपको घर पर 10 मिनट में स्वादिष्ट आम पन्ना बनाने का तरीका बताते हैं।
स्टेप-1
कच्चे आम को ऐसे करें शुरूआत
सबसे पहले कच्चे आम को धोकर छिलें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एक पैन में डालें। इसके बाद इसमें पानी मिलाकर इसे उबालें। जब आम नरम हो जाएं तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद उबले हुए आम को मिक्सी में पीस लें और फिर इसे एक कटोरे में निकाल लें। इससे आम का पेस्ट तैयार हो जाएगा।
स्टेप-2
आम पन्ना के लिए जरूरी मसाले
आम पन्ना के लिए जरूरी मसाले हैं भुना जीरा पाउडर, काला नमक और चीनी। भुने जीरे के पाउडर के लिए जीरे को सूखा भूनकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसे एक कटोरे में निकाल लें। काला नमक और चीनी की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन तीनों सामग्रियों को आम के पेस्ट वाले कटोरे में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं।
स्टेप-3
आम पन्ना में मिलाएं पानी
अब आम पेस्ट वाले कटोरे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिलाएं। इससे आपका आम पन्ना तैयार हो जाएगा। अगर आप आम पन्ना को ठंडा पीना चाहते हैं तो इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें या फिर इसमें बर्फ के टुकड़े डालें। इससे यह तुरंत ठंडा हो जाएगा और पीने में बेहद स्वादिष्ट लगेगा। आप चाहें तो आम पन्ना को गिलास में डालकर सजाने के लिए पुदीने की पत्तियां डाल सकते हैं।
फायदे
आम पन्ना पीने के फायदे
आम पन्ना कई सेहत लाभ प्रदान करता है। यह पाचन को सुधारता है, शरीर को पानी की कमी से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसमें विटामिन-C और विटामिन-A भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यह पेय पेट की गर्मी को शांत करता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसलिए गर्मियों के दौरान इसका सेवन अवश्य करना चाहिए।