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त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है हर्बल स्टीमिंग, जानिए इसे करने का सही तरीका
हर्बल स्टीमिंग का तरीका

त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है हर्बल स्टीमिंग, जानिए इसे करने का सही तरीका

लेखन सयाली
Sep 22, 2026
03:16 pm
क्या है खबर?

स्टीमिंग एक पुराना और असरदार तरीका है, जिसका इस्तेमाल सेहत और सुंदरता, दोनों के लिए होता है। हर्बल स्टीमिंग एक खास तरह की स्टीमिंग होती है, जिसमें अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल त्वचा को साफ करती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर ही हर्बल स्टीमिंग कर सकते हैं और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं।

हर्बल स्टीम

हर्बल स्टीमिंग क्या है?

हर्बल स्टीमिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें गर्म पानी में जड़ी-बूटियों के अर्क या सूखी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। यह स्टीम त्वचा के छिद्रों को खोलती है और गंदगी को हटाती है।

इसके अलावा यह खून के बहाव को बढ़ाती है और त्वचा को ताजगी देती है। हर्बल स्टीमिंग से चेहरे की त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है, जिससे आपको एक नई ऊर्जा मिलती है।

यह प्रक्रिया मानसिक शांति भी देती है।

सामग्री

इसके लिए जरूरी सामान

घर पर हर्बल स्टीमिंग करने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत होगी, जैसे कि पुदीने की पत्तियां, तुलसी के पत्ते, रोजमेरी और लैवेंडर आदि।

आप इन चीजों का चयन अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बड़ा बर्तन, एक तौलिया और गर्म पानी की भी जरूरत पड़ेगी।

इन चीजों का सही मिश्रण आपकी त्वचा के लिए सबसे फायदेमंद होगा और आपको बेहतर परिणाम देगा।

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प्रक्रिया

स्टीमिंग का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें चुनी हुई हर्बल सामग्री डालें। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाए तो गैस बंद कर दें और बर्तन को एक साफ कपड़े से ढककर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि सभी हर्बल गुण पानी में मिल जाएं।

अब अपने सिर को तौलिये से ढककर बर्तन के ऊपर झुकें और धीरे-धीरे स्टीम लें। ध्यान रखें कि आपका चेहरा सीधे पानी के संपर्क में न आएं, ताकि जलन न हो।

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समय

कितनी बार और कितनी देर करें स्टीमिंग?

हर्बल स्टीमिंग करने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है, जब आपकी त्वचा थकी हुई होती है और उसे आराम की जरूरत होती है। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

इससे आपकी त्वचा साफ रहेगी और ताजगी मिलेगी। इसके अलावा यह प्रक्रिया मानसिक शांति भी देती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे।

नियमित हर्बल स्टीमिंग से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है।

सावधानियां

इसके दौरान बरतें ये सावधानियां

हर्बल स्टीमिंग करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, ताकि आपको कोई समस्या न हो। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील होती है तो पहले किसी छोटे हिस्से पर परीक्षण करें।

इसके अलावा स्टीम लेते समय आंखों को बंद रखें, ताकि उनमें जलन न हो। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो हर्बल स्टीमिंग करने से बचें।

इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से घर पर ही हर्बल स्टीमिंग कर सकते हैं।

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