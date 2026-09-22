त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है हर्बल स्टीमिंग, जानिए इसे करने का सही तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें चुनी हुई हर्बल सामग्री डालें। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाए तो गैस बंद कर दें और बर्तन को एक साफ कपड़े से ढककर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि सभी हर्बल गुण पानी में मिल जाएं।

अब अपने सिर को तौलिये से ढककर बर्तन के ऊपर झुकें और धीरे-धीरे स्टीम लें। ध्यान रखें कि आपका चेहरा सीधे पानी के संपर्क में न आएं, ताकि जलन न हो।