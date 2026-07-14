आइसक्रीम बनाम पाम ऑयल डेजर्ट

क्या आप आइसक्रीम खा रहे हैं या पाम ऑयल डेजर्ट? इन तरीकों से जानें

लेखन सयाली 04:11 pm Jul 14, 202604:11 pm

क्या है खबर?

आइसक्रीम और पाम ऑयल डेजर्ट, दोनों ही ठंडे और मीठे होते हैं। हालांकि, इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। पाम ऑयल डेजर्ट में अक्सर तेल का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसे खाने से पेट की कई समस्याएं बढ़ सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप आइसक्रीम और पाम ऑयल डेजर्ट के बीच फर्क समझ सकते हैं और सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं।