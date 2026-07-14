क्या आप आइसक्रीम खा रहे हैं या पाम ऑयल डेजर्ट? इन तरीकों से जानें
क्या है खबर?
आइसक्रीम और पाम ऑयल डेजर्ट, दोनों ही ठंडे और मीठे होते हैं। हालांकि, इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। पाम ऑयल डेजर्ट में अक्सर तेल का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसे खाने से पेट की कई समस्याएं बढ़ सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप आइसक्रीम और पाम ऑयल डेजर्ट के बीच फर्क समझ सकते हैं और सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं।
#1
लेबल ध्यान से पढ़ें
जब आप किसी पैकेज्ड मिठाई को खरीदने जाएं तो सबसे पहले उसका लेबल ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें पाम ऑयल का जिक्र हो तो उसे न खरीदें।
आइसक्रीम में आमतौर पर दूध, क्रीम, चीनी और फ्लेवर होते हैं, जबकि पाम ऑयल डेजर्ट में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है।
पाम ऑयल एक प्रकार का तेल है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए, लेबल पढ़कर ही खरीदारी करें।
#2
बनावट और स्वाद पर गौर करें
आइसक्रीम की बनावट आमतौर पर चिकनी और मलाईदार होती है, जबकि पाम ऑयल डेजर्ट की बनावट तैलीय और भारी हो सकती है।
अगर आपको किसी आइसक्रीम की बनावट तैलीय लगती है तो समझ जाइए कि वह पाम ऑयल डेजर्ट हो सकता है। आइसक्रीम का स्वाद हमेशा चिकनी और मलाईदार होता है, जिससे पता चलता है कि यह ताजा सामग्री से बनती है।
इसलिए, हमेशा बनावट और स्वाद पर गौर करें और तैलीय बनावट वाली आइसक्रीम को न खरीदें।
#3
सेहत पर असर जानें
पाम ऑयल डेजर्ट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट होते हैं, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
इसके अलावा ट्रांस फैट वजन बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। आइसक्रीम में प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो सेहत के लिए सुरक्षित होती हैं।
इसलिए, हमेशा पैकेज्ड आइसक्रीम खरीदते समय उनकी सामग्री सूची को ध्यान से देखें और ट्रांस फैट वाले उत्पादों से दूर रहें।
#4
खरीदारी करते समय सावधानी बरतें
बाजार या दुकान पर खरीदारी करते समय भी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होती है। कुछ लोग कम कीमत या आकर्षक पैकेजिंग देखकर पाम ऑयल डेजर्ट खरीद लेते हैं, जो गलत साबित हो सकता है।
हमेशा गुणवत्ता और सेहत पर ध्यान दें और उसके हिसाब से ही चुनाव करें। इस तरह से आप आसानी से जान सकते हैं कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं या पाम ऑयल डेजर्ट और सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं।