बिना हाथों पर चिपके आटा गूंथना

आटा गूंथते समय आपके हाथों में चिपक जाता है? जानिए इससे बचने के तरीके

लेखन सयाली 03:52 pm Sep 19, 202603:52 pm

क्या है खबर?

आटा गूंथना एक रोजमर्रा का काम है, लेकिन अक्सर हाथ गीले हो जाते हैं और उन पर आटा चिपक जाता है। इससे आटा गूंथना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने हाथों को गीला होने से बचा सकते हैं और आसानी से आटा गूंथ सकते हैं। आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं, ताकि यह काम करते समय आपके हाथ चिपचिपे न हों।