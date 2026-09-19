आटा गूंथते समय आपके हाथों में चिपक जाता है? जानिए इससे बचने के तरीके
क्या है खबर?
आटा गूंथना एक रोजमर्रा का काम है, लेकिन अक्सर हाथ गीले हो जाते हैं और उन पर आटा चिपक जाता है। इससे आटा गूंथना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने हाथों को गीला होने से बचा सकते हैं और आसानी से आटा गूंथ सकते हैं। आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं, ताकि यह काम करते समय आपके हाथ चिपचिपे न हों।
#1
आटे में तेल मिलाएं
आटे में थोड़ा-सा तेल मिलाने से यह चिपचिपा नहीं होता। आप सरसों का तेल या खाने में इस्तेमाल होने वाला कोई अन्य तेल ले सकते हैं।
इससे आटे की बनावट बदल जाती है और यह हाथों से नहीं चिपकता। इसके अलावा तेल मिलाने से आटे की नमी बनी रहती है और यह लंबे समय तक ताजा रहता है।
इससे आप आसानी से आटा गूंथ सकते हैं और खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती।
#2
सूखा आटा डालें
आटे में थोड़ा सूखा आटा डालने से भी यह हाथों से नहीं चिपकता। आप गेहूं का सूखा आटा या चावल का सूखा आटा, दोनों का उपयोग कर सकते हैं।
इससे आटे की बनावट बदल जाती है और यह हाथों से नहीं चिपकता। इसके अलावा सूखा आटा मिलाने से आटे की नमी बनी रहती है और यह लंबे समय तक ताजा रहता है।
इससे आप आसानी से आटा गूंथ सकते हैं और खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती।
#3
ठंडा पानी डालें
गूंथते समय ठंडा पानी डालने से भी आटे को चिपचिपा होने से रोका जा सकता है। गर्म पानी के बजाय ठंडा पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आटे को सही बनावट देता है और उसे चिपचिपा नहीं होने देता।
ठंडा पानी मिलाने से आटे की नमी बनी रहती है और यह लंबे समय तक ताजा रहता है। इससे आप आसानी से आटा गूंथ सकते हैं और खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती।
#4
आटे को ढककर रखें
आटे को गूंथने के बाद उसे ढककर रखें, ताकि उसमें नमी बनी रहे और वह सूख न जाए। आप एक गीला कपड़ा या प्लास्टिक की चादर का उपयोग कर सकते हैं।
इससे आटा ताजा रहता है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसके अलावा अगर आप आटे को ढककर रखते हैं तो वह चिपचिपा नहीं होता और खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती।
इस तरह आप आसानी से आटा गूंथ सकते हैं।
#5
हाथों पर तेल लगाएं
आटे को गूंथते समय अपने हाथों पर थोड़ा-सा तेल लगा लें। इससे आटा हाथों से नहीं चिपकता और आसानी से गूंथा जा सकता है।
आप सरसों का तेल या खाने में इस्तेमाल होने वाला कोई अन्य तेल ले सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने हाथों को गीला होने से बचा सकते हैं और आसानी से आटा गूंथ सकते हैं।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने रसोई घर में खाना बनाने के काम को आसान बना सकते हैं।