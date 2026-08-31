उपवास के दौरान आयरन और जिंक के स्तर को बनाए रखने के 5 सुझाव
क्या है खबर?
उपवास के समय शरीर में आयरन और जिंक का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में खून बनाने में मदद करता है, जबकि जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। उपवास के दौरान इनकी कमी से थकान और कमजोरी हो सकती है और आपके बीमार पड़ने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए, इनकी पूर्ति के उपाय जानना जरूरी है। आइए इनकी कमी को रोकने के कुछ आसान तरीके जानते हैं।
#1
हरी सब्जियों का सेवन
हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग आयरन और जिंक से भरपूर होती हैं। इन्हें अपने उपवास वाली डाइट में आपको जरूर शामिल करना चाहिए।
इनका सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और सेहत भी बेहतर बनेगी। ये सब्जियां विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करती हैं।
इनसे आप उपवास वाला भोजन बनाकर खा सकते हैं।
#2
सूखे मेवे का उपयोग
बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे सूखे मेवे आयरन और जिंक का अच्छा स्रोत होते हैं। इन्हें उपवास के दौरान खाने से आपके शरीर में इनकी कमी पूरी हो सकती है।
सूखे मेवों में मौजूद पौष्टिक तत्व आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और आपको ऊर्जा देते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
इन्हें आप अन्य व्यंजनों में डालकर भी खा सकते हैं।
#3
दाल और अनाज का सेवन
दालें और अनाज भी आयरन और जिंक के अच्छे स्रोत होते हैं। चना, मूंग और मसूर जैसी दालें और ज्वार व बाजरा जैसे अनाज खाने से आपके शरीर में इनकी कमी पूरी हो सकती है।
इनका सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है और सेहत में सुधार भी हो सकता है। ये पौष्टिक खाद्य पदार्थ आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं और पेट भर सकते हैं।
#4
फलों का सेवन
केले, सेब और संतरे जैसे फल आयरन और जिंक से भरपूर होते हैं। इनका सेवन उपवास के दौरान करने से आपके शरीर में इनकी कमी पूरी हो सकती है।
फल विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका नियमित सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
आप इनका जूस बनाकर भी पी सकते हैं।
#5
पानी का महत्व
उपवास के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, ताकि आपके शरीर में नमी बनी रहे और आयरन और जिंक अच्छे से अवशोषित हो सकें।
पानी पीने से शरीर के सारे अंग सही तरीके से काम करते हैं और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
इन उपायों को अपनाकर आप उपवास के दौरान आयरन और जिंक के स्तर को स्थिर रख सकते हैं।