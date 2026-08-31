आयरन और जिंक के स्तर को बनाए रखने के तरीके

उपवास के दौरान आयरन और जिंक के स्तर को बनाए रखने के 5 सुझाव

लेखन सयाली 03:56 pm Aug 31, 202603:56 pm

क्या है खबर?

उपवास के समय शरीर में आयरन और जिंक का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में खून बनाने में मदद करता है, जबकि जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। उपवास के दौरान इनकी कमी से थकान और कमजोरी हो सकती है और आपके बीमार पड़ने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए, इनकी पूर्ति के उपाय जानना जरूरी है। आइए इनकी कमी को रोकने के कुछ आसान तरीके जानते हैं।