डेस्क पर 9 घंटे काम करने वाले हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
डेस्क पर लगातार 9 घंटे बैठकर काम करना दिल के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इससे खून का बहाव प्रभावित होता है और मोटापा व हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और डेस्क पर काम करते हुए भी सक्रिय रह सकते हैं।
#1
नियमित रूप से उठकर चलें
हर 30 मिनट बाद थोड़ा-थोड़ा चलना आपके दिल के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर में जमा चर्बी कम होती है।
आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या ऑफिस के छोटे काम खुद करने के लिए थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के खाने के समय भी टहलने की आदत डालें।
इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और मानसिक थकान भी कम होगी।
#2
खिंचाव करें
डेस्क पर बैठकर काम करने से गर्दन, कंधे और पीठ में जकड़न हो सकती है। इसे दूर करने के लिए दिन में कम से कम 5-10 मिनट खिंचाव जरूर करें।
आप गर्दन घुमाना, कंधे सिकोड़ना और पीठ को खींचना जैसे सरल व्यायाम कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां ढीली होंगी, बल्कि खून का बहाव भी बेहतर होगा।
इसके अलावा यह आपके मानसिक तनाव को भी कम करेगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा।
#3
पानी पीते रहें
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। पानी पीने से पेट भरा रहता है, जिससे अनावश्यक खाने की आदत नहीं पड़ती।
कोशिश करें कि आपके पास हमेशा पानी की बोतल हो और समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें। इससे आपका दिल स्वस्थ रहेगा और आपको ऊर्जा भी मिलती रहेगी।
साथ ही यह मानसिक थकान को भी कम करेगा।
#4
संतुलित आहार लें
दिल के लिए जरूरी है कि आप संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हों।
तली-भुनी चीजों और ज्यादा मीठे वाले खाने से बचें, क्योंकि ये मोटापे और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ाते हैं।
दोपहर और रात के खाने में सलाद या सूप शामिल करें और छोटे-छोटे मील पूरे दिन खाते रहें, ताकि भूख न लगे। इसके अलावा ताजे फलों का सेवन भी करें।
#5
तनाव प्रबंधन करें
तनाव भी दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए इसे प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। आप ध्यान, योगा या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाकर तनाव कम कर सकते हैं।
इसके अलावा खाली वक्त में अपने शौक पूरे करें, जैसे पढ़ाई, गाना या चित्रकारी आदि। इससे आपका मन हल्का रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।
इन तरीकों से आप डेस्क जॉब के दौरान भी दिल को स्वस्थ रख सकते हैं।