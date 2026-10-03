डेस्क पर 9 घंटे काम करने वाले हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

हर 30 मिनट बाद थोड़ा-थोड़ा चलना आपके दिल के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर में जमा चर्बी कम होती है।

आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या ऑफिस के छोटे काम खुद करने के लिए थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के खाने के समय भी टहलने की आदत डालें।

इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और मानसिक थकान भी कम होगी।