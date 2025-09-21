चश्मे को साफ और खरोंच से बचाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

चश्मे का इस्तेमाल करने वाले कई लोग अक्सर अपने चश्मे को साफ और खरोंच मुक्त रखने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन इनमें से कई उपाय सही नहीं होते हैं। इससे चश्मे का लेंस या फ्रेम खराब हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो लोग अपने चश्मे की सफाई करते समय कर देते हैं और इनसे आपको बचना चाहिए।

#1 साबुन का इस्तेमाल न करें साबुन का इस्तेमाल चश्मे की सफाई के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साबुन में मौजूद केमिकल लेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा साबुन से चश्मे की फ्रेम भी खराब हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने चश्मे को साफ करने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही इसके लिए आप एक मुलायम कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 कागज या रूमाल से न करें साफ कई लोग अपने चश्मे को साफ करने के लिए कागज या रूमाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह भी एक बड़ी गलती है। कागज या रूमाल में मौजूद गंदगी लेंस पर खरोंच डाल सकते हैं। इसलिए इन्हें चश्मे को साफ करने के लिए इस्तेमाल न करें। इसके बजाय आप एक मुलायम कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे खासतौर पर चश्मे के लिए बनाया गया हो। यह लेंस को सुरक्षित रखता है और उसे खरोंच नहीं लगती है।

#3 गर्म पानी से धोने की गलती न करें गर्म पानी से चश्मे को धोना भी गलत है। गर्म पानी से लेंस या फ्रेम दोनों ही खराब हो सकते हैं। यह आपके चश्मे की पॉलिश को भी खराब कर सकता है और उसे तेजी से खराब कर सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने चश्मे को हमेशा हल्के गर्म पानी और एक मुलायम कपड़े से साफ करें। इससे आपका चश्मा सुरक्षित रहेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी।

#4 बिना हाथ धोएं चश्मे को छूने की गलती न करें बिना हाथ धोएं अपने चश्मे को छूने से भी बीमारी फैल सकती है इसलिए इससे बचना चाहिए। खासतौर पर अगर आप बाहर किसी सार्वजनिक जगह पर रहे हों तो अपने हाथों को पहले धोएं और फिर अपने चश्मे को हाथ लगाएं। इसके अलावा अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के पास रहे हों तो अपने हाथों को अच्छे से धोएं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इससे बीमारी का खतरा कम हो जाएगा।