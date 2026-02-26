होली: बच्चों की त्वचा को रंगों से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

इस साल होली 04 मार्च को है। इस मौके पर हर कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ रंगों से खेलता है। हालांकि, बच्चों की त्वचा के लिए होली का मजा नुकसानदायक हो सकता है। कई रंगों में मौजूद केमिकल बच्चों की कोमल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एलर्जी का कारण बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों की त्वचा को रंगों से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 बच्चों के शरीर को अच्छे से ढक दें जब बच्चे होली खेलने के लिए घर से बाहर निकलें तो उनसे पहले अपने शरीर को अच्छे से ढक दें। इसके लिए बच्चों को पूरे बाजू की कमीज और फुल पैंट पहनाएं। साथ ही सिर और कान को भी ढकने के लिए टोपी या दुपट्टा लगाएं। अगर बच्चे गीले रंगों से खेलते हैं तो उन्हें पानी वाली होली खेलने से रोकें क्योंकि इससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।

#2 त्वचा पर लगाएं तेल या क्रीम बच्चों की त्वचा को रंगों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें रंग खेलने से पहले नारियल का तेल या एलोवेरा जेल लगाएं। इससे रंगों के कणों को त्वचा में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त रंगों से होने वाली जलन और खुजली से बचाने के लिए आप बच्चों की त्वचा पर मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगा सकते हैं। इस तरह आप बच्चों की त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।

#3 बच्चों की आंखों को ऐसे रखें सुरक्षित अगर बच्चे रंगों से भरे गुब्बारे फेंकते हैं तो इससे उनकी आंखों में चोट लग सकती है। इसलिए होली खेलने से पहले बच्चों की आंखों पर चश्मा जरूर लगा दें। इसके अतिरिक्त होली खेलने के दौरान बच्चों की आंखों में रंगों का पानी न जाने दें क्योंकि इससे आंखों में जलन हो सकती है। अगर रंगों का पानी आंखों में चला जाए तो तुरंत साफ पानी से आंखों को धोएं।

#4 प्राकृतिक रंगों का करें इस्तेमाल प्राकृतिक रंगों से खेलने से बच्चों की त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। प्राकृतिक रंगों में फूलों के रंग, कुमकुम, बेसन, गुलाल और आटे आदि होते हैं। हालांकि, बाजार में मिलने वाले अधिकतर रंग कृत्रिम होते हैं, जिनमें हानिकारक केमिकल होते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप बच्चों के लिए प्राकृतिक रंग ही खरीदें। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से आप बच्चों की त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।