सोते समय चोटी को ठीक रखने के 5 आसान टिप्स, जिन्हें अपनाकर बाल रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
चोटी बनाना हर महिला के लिए आम बात है, लेकिन सोते समय इसे ठीक रखना एक परेशानी हो सकता है। रात को सोते समय चोटी को उलझने से बचाने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। यह न केवल बालों को सुरक्षित रखता है, बल्कि सुबह उठने पर बालों को सुलझाने में समय भी बचता है। यहां हम आपको कुछ उपयोगी और सरल तरीके बता रहे हैं, जो आपकी इस समस्या को हल कर सकते हैं।
#1
चोटी को ढीला बांधें
सोते समय चोटी को ज्यादा कसकर बांधने से बालों पर खिंचाव पड़ता है और वे टूट सकते हैं। इसे ढीला बांधें, ताकि बाल आराम से रहें और उलझने की संभावना कम हो।
आप चाहें तो रात को सोने से पहले हल्के हाथों से बालों को सुलझाकर चोटी बना सकती हैं। इससे बालों पर दबाव नहीं होगा और सुबह उठकर चोटी को खोलना भी आसान होगा।
यह तरीका बालों को सुरक्षित और आरामदायक रखने में मदद करता है।
#2
रेशमी तकिए का उपयोग करें
सोते समय रेशमी तकिए का उपयोग करना बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रेशमी तकिया बालों को फिसलने में मदद करता है, जिससे वे उलझते नहीं।
इसके अलावा यह बालों की नमी को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर आपके पास रेशमी तकिया नहीं है तो आप तकिए पर रेशमी कपड़ा लपेटकर इस्तेमाल कर सकती हैं।
यह तरीका बालों को उलझने से बचाने के साथ-साथ उन्हें चमकदार और स्वस्थ भी बनाए रखता है।
#3
चोटी को बुनाई से सुरक्षित रखें
अगर आपकी चोटी बार-बार खुल जाती है तो आप बुनाई का तरीका अपना सकती हैं। यह बालों को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है।
बालों को बुनाई से बांधने पर वे उलझते नहीं और रातभर सुरक्षित रहते हैं। आप चाहें तो बुनाई के बाद हल्का हेयर सीरम लगा सकती हैं, जिससे बालों की चमक बनी रहे।
यह तरीका न केवल बालों को उलझने से बचाता है, बल्कि उन्हें सुंदर भी दिखाता है।
#4
रात को हल्का तेल लगाएं
रात को सोने से पहले बालों में हल्का तेल लगाने से बाल नरम और मजबूत रहते हैं। नारियल या बादाम का तेल बालों को पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है।
तेल लगाने से बालों की नमी बनी रहती है और सुबह उठने पर उन्हें सुलझाना आसान होता है। यह तरीका बालों को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उनकी चमक भी बढ़ाता है।
ध्यान दें कि तेल की मात्रा ज्यादा न हो, ताकि बाल चिपचिपे न लगें।
#5
बालों को पिन से सुरक्षित रखें
अगर आपकी चोटी रातभर खुल जाती है, तो आप इसे छोटे पिन की मदद से सुरक्षित रख सकती हैं। बालों को पिन से सेट करने से वे रातभर अपनी जगह पर बने रहते हैं और उलझने की संभावना कम होती है।
पिन का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि वे ज्यादा टाइट न हों, ताकि बालों पर दबाव न पड़े। यह तरीका बालों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन्हें व्यवस्थित भी रखता है।