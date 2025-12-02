टमाटरों को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके, नहीं होंगे जल्दी खराब

सब्जी के साथ-साथ कई व्यंजनों की मुख्य सामग्री टमाटर है, लेकिन यह जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप भी टमाटर खरीदने के बाद उन्हें जल्द ही खराब होने से बचाने के तरीके खोजते रहते हैं तो आज का लेख आपके लिए है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से टमाटरों को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है और वे जल्द खराब नहीं होंगे।

#1 कागज में लपेटें टमाटरों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए उन्हें कागज में लपेटकर रख सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि कागज प्लास्टिक का न हो क्योंकि प्लास्टिक सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। इसके बजाय किसी पुराने अखबार या किसी अन्य कागज का इस्तेमाल करें। टमाटर को कागज में लपेटने से वह हवा से दूर रहते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। इस तरह टमाटर कई दिनों तक ताजे बने रहते हैं।

#2 हरे टमाटर खरीदें अगर आप टमाटर खरीदते समय ध्यान देते हैं तो आपको पता होगा कि हरे टमाटर लंबे समय तक ताजे रहते हैं। इसलिए जब भी बाजार से टमाटर खरीदें तो थोड़े कच्चे टमाटर ही खरीदें। पके हुए टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं और उनकी उम्र कम होती है। हरे टमाटर में कुछ खास तत्व होते हैं जो उन्हें लंबे समय तक ताजा बनाए रखते हैं।

#3 सूखे और ठंडे स्थान पर रखें टमाटरों को हमेशा सूखे और ठंडे स्थान पर रखें ताकि उनमें नमी न हो और वे जल्दी खराब न हों। गर्म जगहों पर रखने से टमाटर सड़ जाते हैं या उनमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखें जहां हवा सही से चलती हो और नमी भी कम हो। इसके अलावा ध्यान रखें कि टमाटरों को धूप न लगे क्योंकि इससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है।

