सूखे मेवों को नरम होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बरकरार रहेगी ताजगी
क्या है खबर?
सूखे मेवे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से स्टोर न किया जाए तो ये जल्दी ही नरम हो सकते हैं। नरम सूखे मेवे न केवल खाने में स्वादिष्ट नहीं लगते, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने सूखे मेवों को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रख सकते हैं। इससे उनका स्वाद भी बरकरार रहता है।
#1
हवा बंद डिब्बे में रखें
सूखे मेवों को हवा बंद डिब्बे में रखना सबसे अच्छा तरीका है। इससे हवा और नमी अंदर नहीं जाएगी, जिससे सूखे मेवे लंबे समय तक ताजे रहेंगे।
हवा बंद डिब्बे में रखने से सूखे मेवों की कुरकुराहट भी बनी रहती है और वे नरम नहीं होते। इस तरीके से आप अपने सूखे मेवों को किसी भी मौसम में ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं।
यह तरीका न केवल सुविधाजनक है, बल्कि सस्ता भी है।
#2
ठंडी और सूखी जगह पर रखें
सूखे मेवों को ठंडी और सूखी जगह पर रखना बहुत जरूरी है। गर्म और नम माहौल में सूखे मेवों की गुणवत्ता खराब हो सकती है।
इसलिए, उन्हें फ्रिज या किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे न केवल वे नरम होने से बचेंगे, बल्कि उनकी ताजगी भी बनी रहेगी।
ठंडी जगह पर रखने से सूखे मेवों की कुरकुराहट भी बनी रहती है और वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे। इस प्रकार आप अपने सूखे मेवों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#3
छोटे पैकेट खरीदें
बड़ी मात्रा में सूखे मेवे खरीदने के बजाय छोटे पैकेट में खरीदना बेहतर होता है। इससे आप हर बार ताजा पैकेट खोल सकते हैं और पुराने सूखे मेवे खराब होने की संभावना कम होती है।
छोटे पैकेट में खरीदने से आप आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार मात्रा ले सकते हैं और स्टोरेज की समस्या से बच सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचता है, बल्कि सूखे मेवों की गुणवत्ता भी बनी रहती है।
#4
धूप से बचाएं
धूप सूखे मेवों के लिए खराब हो सकती है, क्योंकि इससे वे जल्दी ही खराब हो सकते हैं या उनकी गुणवत्ता बिगड़ सकती है। इसलिए, सूखे मेवों को धूप वाली जगहों से दूर रखें।
बेहतर होगा कि आप उन्हें किसी अंधेरी अलमारी या दराज में रखें, जहां धूप न पहुंचे। इससे न केवल सूखे मेवों की ताजगी बनी रहती है, बल्कि उनकी कुरकुराहट भी बरकरार रहती है।
इस तरह आप अपने सूखे मेवों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
समय-समय पर जांच करें
अपने सूखे मेवों की समय-समय पर जांच करना भी जरूरी है, ताकि अगर कोई सूखा मेवा खराब हो रहा हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। इससे बाकी सूखे मेवों पर असर नहीं पड़ेगा और वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे।
इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने सूखे मेवों को नरम होने से बचा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। इस बार जब मेवे खरीदें तो इन बातों को याद रखें।