सूखे मेवों को नरम होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बरकरार रहेगी ताजगी

सूखे मेवों को ठंडी और सूखी जगह पर रखना बहुत जरूरी है। गर्म और नम माहौल में सूखे मेवों की गुणवत्ता खराब हो सकती है।

इसलिए, उन्हें फ्रिज या किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे न केवल वे नरम होने से बचेंगे, बल्कि उनकी ताजगी भी बनी रहेगी।

ठंडी जगह पर रखने से सूखे मेवों की कुरकुराहट भी बनी रहती है और वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे। इस प्रकार आप अपने सूखे मेवों को सुरक्षित रख सकते हैं।