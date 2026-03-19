केले खरीदने के बाद इन 5 बातों का रखें ध्यान, हफ्तों तक रहेंगे ताजे

केला एक ऐसा फल है, जिसे हर मौसम में आसानी से खरीदा जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। हालांकि, केले जल्दी खराब हो जाते हैं। इस कारण कई लोग एक बार में ज्यादा केले खरीदने से हिचकिचाते हैं। अगर आप भी इसी तरह सोचते हैं तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि केले को लंबे समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है।

#1 केले खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान केले खरीदते समय आपको इनकी बढ़िया गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा पके हुए केले खरीदें, जिनकी त्वचा पर कोई छेद न हो और वे एकसाथ खड़े हों। ऐसे केले लंबे समय तक ताजे रहते हैं। इसके अलावा, केले की सही किस्म का चयन भी जरूरी है। आमतौर पर कच्चे केले जल्दी पक जाते हैं, जबकि पके हुए केले धीरे-धीरे पकते हैं और अधिक समय तक ताजे रहते हैं।

#2 केले रखने के लिए सही जगह चुनें केलों को रखने के लिए सही जगह का चयन करना बहुत जरूरी है। केले को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, जहां पर हवा का अच्छा संचार हो। फ्रिज में रखने से बचें क्योंकि इससे उनका स्वाद बदल सकता है। अगर आपके पास जगह कम है तो केले को किसी बर्तन में रखें और उसके ऊपर कोई पन्नी या कपड़ा ढक दें ताकि वे हवा से दूर रहें और लंबे समय तक ताजे रहें।

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#3 केले को अलग-अलग रखें केलों को कभी भी एक साथ रखने से बचें क्योंकि इससे वे जल्दी पक जाते हैं और खराब हो जाते हैं। केले को हमेशा अलग-अलग रखें ताकि उनका पकना धीमा हो सके। आप केले को अलग-अलग प्लास्टिक बैग्स में रख सकते हैं या फिर बांस के टोकरे में रख सकते हैं। इससे वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे और उनका स्वाद भी बरकरार रहेगा। इस तरह आप हफ्तों तक केले का आनंद ले सकते हैं।

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#4 केले के छिलके पर लगाएं थोड़ा तेल अगर आप केले को लंबे समय तक ताजा रखना चाहते हैं तो उनके छिलके पर थोड़ा सा तेल लगाएं। इससे वे हवा से बचेंगे और खराब होने से बचेंगे। आप जैतून का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि तेल ज्यादा न लगे क्योंकि इससे उनका स्वाद बदल सकता है। इस तरीके से आप हफ्तों तक केले का आनंद ले सकते हैं और उनका स्वाद भी बरकरार रहेगा।