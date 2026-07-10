अंडर आर्म में हुए लाल चकत्तों के इलाज लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, जल्द मिलेगा आराम
क्या है खबर?
अंडर आर्म में लाल चकत्ते होना एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। ये चकत्ते खुजली, जलन और असुविधा का कारण बन सकते हैं। यह समस्या मानसून में खास तौर से बढ़ जाती है, जब नमी ज्यादा होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप इन लाल चकत्तों से जल्दी राहत पा सकते हैं और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
नारियल तेल का उपयोग करें
नारियल तेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना नहाने के बाद या सोने से पहले अंडर आर्म में नारियल तेल लगाएं। हल्के हाथों से मालिश करें, ताकि यह अच्छी तरह से त्वचा में समा जाए। इससे आपके अंडर आर्म की त्वचा को आराम मिलेगा और लाल चकत्तों से राहत मिलेगी।
#2
एलोवेरा जेल का प्रयोग करें
एलोवेरा जेल में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो जलन और खुजली को कम करने में मदद करते हैं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। रोजाना दिन में 2 बार अंडर आर्म में एलोवेरा जेल लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें, ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके। इससे आपके अंडर आर्म की त्वचा को ठंडक मिलेगी और लाल चकत्तों का इलाज होगा।
#3
टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें
टी ट्री ऑयल एक प्रभावी उपाय है, जो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए काफी कारगर माना जाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं। एक चम्मच नारियल तेल में कुछ बूंद टी ट्री ऑयल मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इसे हल्के हाथों से मालिश करें और कुछ मिनट तक छोड़ दें। इससे आपके अंडर आर्म की त्वचा को आराम मिलेगा और खुजली भी ठीक हो जाएगी।
#4
बेकिंग सोडा आएगा काम
बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक उपाय है, जो मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और त्वचा की सफाई करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो संक्रमण से बचाव करते हैं। एक चम्मच बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इसे हल्के हाथों से रगड़ें और कुछ मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपके अंडर आर्म की त्वचा साफ-सुथरी रहेगी।
#5
ओटमील होगा कारगर
ओटमील में ठंडक देने वाला गुण होता है, जो जलन को कम करता है और त्वचा को पोषण देता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की मरम्मत करते हैं और मृत त्वचा को साफ करने में सहायता करते हैं। एक कप ओटमील को पीसकर नहाने वाले पानी में डालें और उसमें बैठें या स्नान करते समय इसे शरीर पर लगाएं। इससे आपके अंडर आर्म की त्वचा को आराम मिलेगा और लाल चकत्तों से राहत मिलेगी।