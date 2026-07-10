अंडर आर्म में हुए लाल चकत्तों के उपचार

अंडर आर्म में हुए लाल चकत्तों के इलाज लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, जल्द मिलेगा आराम

लेखन सयाली 10:11 am Jul 10, 202610:11 am

क्या है खबर?

अंडर आर्म में लाल चकत्ते होना एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। ये चकत्ते खुजली, जलन और असुविधा का कारण बन सकते हैं। यह समस्या मानसून में खास तौर से बढ़ जाती है, जब नमी ज्यादा होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप इन लाल चकत्तों से जल्दी राहत पा सकते हैं और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।