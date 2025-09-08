पालक की सब्जी खाना है पसंद तो जानिए पालक को उगाने का सही तरीका

पालक एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें आयरन, विटामिन-A, विटामिन-C और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं। आमतौर पर पालक की सब्जी बाजार से खरीदी जाती है, लेकिन आप इसे अपने घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम आपको पालक उगाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे।

#1 सही मौसम चुनें पालक को उगाने के लिए सबसे पहले सही मौसम चुनना जरूरी है। पालक ठंडे मौसम की फसल है और इसे 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में ही पालक बोना चाहिए। अगर आप गर्मियों में पालक उगाना चाहते हैं तो आपको छांव में बीज बोने चाहिए ताकि पौधे तेज धूप से बच सकें।

#2 जमीन तैयार करें पालक उगाने के लिए जमीन तैयार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जमीन को अच्छी तरह से खुदाई करके उसमें गोबर की खाद मिलाएं। इसके बाद जमीन को समतल करके उसमें पानी डालकर गीला कर लें। इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधों की जड़ें मजबूत होंगी। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी ज्यादा नहीं डालना है, बस हल्का गीला होना चाहिए ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें।

#3 बीज बोना जब जमीन तैयार हो जाए तो उसमें पालक के बीज बोएं। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे करें और हर गड्ढे में 2-3 बीज डालें। इन गड्ढों को हल्का-हल्का मिट्टी से ढक दें ताकि बीजों पर पानी गिर सके। ध्यान रखें कि बीज ज्यादा गहरे न डालें क्योंकि इससे उनकी बढ़त प्रभावित हो सकती है। इसके बाद बीजों पर हल्का पानी छिड़कें ताकि मिट्टी गीली रहे और बीज अंकुरित हो सकें।

#4 पौधों की देखभाल करें बीज बोने के बाद सबसे अहम चरण है पौधों की देखभाल करना। नियमित रूप से इन्हें पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न डालें क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है। हफ्ते में एक बार खाद डालें ताकि पौधे को जरूरी पोषण मिलता रहे। अगर कोई कीड़ा या बीमारी दिखाई दे तो तुरंत उपाय करें जैसे नीम का रस या अन्य जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। इसके अलावा समय-समय पर पौधों की कटाई-छंटाई भी करें।