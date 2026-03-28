घर के अंदर आसानी से उगाए जा सकते हैं शिटाके मशरूम, जानिए तरीका

शिटाके मशरूम एक खास किस्म का मशरूम है, जो अपने अनोखे स्वाद और सेहत के फायदों के लिए जाना जाता है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर के अंदर शिटाके मशरूम उगा सकते हैं और इसे कैसे तैयार कर सकते हैं।

#1 सही जगह चुनें शिटाके मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह चुननी होगी। मशरूम को हल्की छाया और नमी की जरूरत होती है इसलिए रसोई का कोई कोना या बाथरूम का कोई हिस्सा अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि सीधे सूर्य की किरणें मशरूम पर न पड़े क्योंकि इससे यह सूख सकता है। दिन में 3-4 घंटे की हल्की रोशनी और नियमित नमी मशरूम के लिए आदर्श होती है।

#2 सामग्री तैयार करें शिटाके मशरूम उगाने के लिए आपको लकड़ी की छड़ियों या लकड़ी के टुकड़ों की जरूरत होगी। इन्हें बाजार से खरीदा जा सकता है या खुद भी बनाया जा सकता है। छड़ियों को साफ पानी में भिगोकर रखें ताकि वे नमी सोख सकें। इसके बाद इन्हें किसी साफ जगह पर रखें। ध्यान दें कि छड़ियों पर कोई कीटनाशक न लगा हो क्योंकि इससे मशरूम खराब हो सकते हैं।

Advertisement

#3 बीजाणु लगाने की प्रक्रिया बीजाणु लगाने की प्रक्रिया वह चरण होता है, जिसमें मशरूम के बीजाणुओं को लकड़ी की छड़ियों या टुकड़ों पर लगाया जाता है। इसके लिए आपको मशरूम के बीजाणुओं की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप ऑनलाइन या स्थानीय नर्सरी से खरीद सकते हैं। बीजाणु लगाते समय हाथों को साफ रखें और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाएं। बीजाणुओं को लकड़ी की सतह पर अच्छे से रगड़ें ताकि वह अच्छी तरह से चिपक जाएं।

Advertisement

#4 बढ़ने का समय बीजाणु लगाने के बाद अब बढ़ने का समय आता है, जिसमें मशरूम के बीजाणु विकसित होते हैं। इस दौरान आपको छड़ियों को किसी अंधेरी जगह पर रखना होगा ताकि मशरूम अच्छे से बढ़ सकें। हर दिन छड़ियों पर नजर रखें और अगर कोई फफूंदी दिखाई दे तो उसे तुरंत हटा दें। 2-3 हफ्ते बाद आपको लकड़ी की छड़ियों पर सफेद रंग की परत दिखाई देगी, जो बताती है कि मशरूम तैयार हो रहे हैं।