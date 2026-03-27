घर पर आसानी से उगाया जा सकता है सहजन, जानिए इसकी खेती का तरीका

सहजन को ड्रमस्टिक या मुनगा भी कहा जाता है। यह एक पौष्टिक पेड़ है, जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सहजन की खेती करने के लिए बहुत सारी जगह और संसाधनों की जरूरत होती है तो आप गलत हैं। इस लेख में हम आपको घर पर सहजन की खेती करने के आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप इसे अपने बगीचे या बालकनी में भी उगा सकते हैं।

#1 सही जगह चुनें सहजन की खेती के लिए सबसे पहले आपको सही जगह चुननी होगी। यह ऐसा स्थान होना चाहिए, जहां पर सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आती हो क्योंकि सहजन को रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप गमलों में भी इसे उगा सकते हैं। गमलों को ऐसी जगह रखें, जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिले और हवा भी अच्छी तरह से चल सके।

#2 मिट्टी तैयार करें सहजन के पौधे के लिए सही मिट्टी तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हल्की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसमें रेत, कीचड़ और गोबर की खाद मिलाई जाती है। यह मिश्रण पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें पोषक तत्व भी प्रदान करता है। अगर आप गमलों में सहजन उगा रहे हैं तो गमलों में भी इसी तरह की मिट्टी भरें ताकि पौधे को पर्याप्त पोषण मिल सके।

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#3 बीज बोना या पौधा लगाना अब बारी आती है बीज बोने या पौधा लगाने की। अगर आप बीज बो रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह इन्हें 2-3 इंच गहरी मिट्टी में डालें और हल्का पानी दें। इसके बाद रोजाना इन्हें हल्का पानी दें। अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसे भी उसी तरह से देखभाल करें जैसे बीज को करते हैं। पौधे को नियमित रूप से पानी दें और धूप भी दें।

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#4 नियमित देखभाल करें सहजन के पौधे की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए समय-समय पर पौधे की शाखाओं को काटें ताकि वह फैल सके और अच्छी तरह से बढ़ सके। इसके अलावा समय-समय पर खाद डालते रहें ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें। अगर आप अपने सहजन के पौधों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उन्हें समय-समय पर कीटनाशक भी दें ताकि कोई कीड़ा या बीमारी उन्हें नष्ट न कर सके।