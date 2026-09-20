सेहत और स्वाद का बेहतरीन मेल है हरे प्याज, जानिए इसे घर पर उगाने के टिप्स
क्या है खबर?
हरे प्याज एक पौष्टिक सब्जी है, जो कई व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। इसे घर पर उगाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर पर ताजा हरे प्याज उगा सकते हैं। घर में उगाए गए ताजा हरे प्याज से आपके भोजन का स्वाद दोगुना हो जाएगा और उसकी गुणवत्ता भी सबसे बेहतरीन होगी।
#1
सही स्थान चुनें
घर पर हरे प्याज उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। हरे प्याज को बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है, इसलिए अपने बगीचे या बालकनी में ऐसी जगह चुनें, जहां दिनभर धूप आती हो।
अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप गमलों में भी हरे प्याज उगा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि गमलों को ऐसी जगह रखें, जहां उन्हें पर्याप्त धूप मिलती रहे।
#2
मिट्टी तैयार करें
हरे प्याज उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का होना जरूरी है। इसके लिए आप खाद मिलाकर अपनी मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं या फिर बाजार से तैयार बगीचे के लिए मिट्टी ले सकते हैं।
इस मिट्टी में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हरे प्याज के उगने के लिए जरूरी होते हैं। अगर आप खुद मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें रेत, गोबर की खाद और जैविक खाद मिलाएं, ताकि यह पौधे के लिए सही हो सके।
#3
बीज बोना सीखें
अब बारी आती है बीज बोने की। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से गीला करें, ताकि उसमें नमी बनी रहे।
इसके बाद छोटे-छोटे गड्ढे करके उनमें हरे प्याज के बीज डालें और ऊपर से मिट्टी हल्की दबा दें, ताकि बीज अच्छे से जम सकें।
ध्यान रखें कि बीजों को ज्यादा गहरा न बोएं, क्योंकि इससे वे अंकुरित नहीं होंगे। इसके बाद पौधों को हल्का पानी दें, ताकि वे सूख न जाएं।
#4
नियमित पानी दें
हरे-पत्तेदार पौधों को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब मौसम गर्म हो या बरसात का मौसम हो तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है।
इसलिए, दिन में एक बार या जरूरत पड़ने पर 2 बार पानी दें, ताकि पौधे हमेशा हरे-भरे रहें। ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं और पौधे खराब हो सकते हैं।
इसलिए, हमेशा मिट्टी की नमी देखकर ही पानी डालें।
#5
समय-समय पर छंटाई करें
जैसे-जैसे हरे प्याज बढ़ते हैं, उनकी पुरानी पत्तियों का निकालना जरूरी हो जाता है, ताकि नई पत्तियां निकल सकें।
इसके लिए आप समय-समय पर उसकी छंटाई करें, ताकि उसका विकास सही तरीके से हो सके।
इस तरह इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने घर पर ताजा हरे प्याज उगा सकते हैं।
यह सब्जी न केवल पौष्टिक होती है, बल्कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ा सकती है।