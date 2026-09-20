सेहत और स्वाद का बेहतरीन मेल है हरे प्याज, जानिए इसे घर पर उगाने के टिप्स

हरे प्याज उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का होना जरूरी है। इसके लिए आप खाद मिलाकर अपनी मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं या फिर बाजार से तैयार बगीचे के लिए मिट्टी ले सकते हैं।

इस मिट्टी में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हरे प्याज के उगने के लिए जरूरी होते हैं। अगर आप खुद मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें रेत, गोबर की खाद और जैविक खाद मिलाएं, ताकि यह पौधे के लिए सही हो सके।