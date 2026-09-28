घर में आसानी से उगाएं खाने लायक गुलदाउदी के पत्ते, देंगे पोषण और बेहतरीन स्वाद

पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। गर्मियों में दिन में 2 बार पौधे को पानी दें, जबकि बारिश या सर्दियों में एक बार ही पर्याप्त होगा।

ध्यान रखें कि मिट्टी गीली रहे, लेकिन पानी का जमाव न होने दें, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। पौधे को सही मात्रा में पानी देने से उसकी वृद्धि बेहतर होगी और वह जल्दी तैयार होगा।

इस तरह आप पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं।