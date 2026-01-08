सर्दियों में घर के बागीचे में इस तरह उगाएं ब्रसल स्प्राउट्स, मिलेगी ताजी सब्जी

LOADING...
लेखन अंजली
Jan 08, 2026
09:48 am
क्या है खबर?

ब्रसल स्प्राउट्स एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप अपने घर के बागीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह सब्जी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। सर्दियों में इसका उगाना सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि इस मौसम में इसकी बढ़त के लिए सही तापमान होता है। इस लेख में हम आपको ब्रसल स्प्राउट्स उगाने के लिए जरूरी सुझाव देंगे, जिससे आप ताजा और सेहतमंद सब्जी प्राप्त कर सकें।

सही जगह चुनें

ब्रसल स्प्राउट्स के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप मिल सके। ये पौधे ठंडी जलवायु में अच्छे से बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां तापमान 10-24 डिग्री सेल्सियस हो। मिट्टी अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए ताकि पौधे को पर्याप्त नमी मिल सके, लेकिन पानी जमा न हो। इसके लिए पानी निकासी की व्यवस्था भी जरूरी है, जिससे जड़ों को हवा मिल सके और वे स्वस्थ रहें।

बीज बोना

ब्रसल स्प्राउट्स के बीज बोने का सही समय सितंबर से अक्टूबर तक होता है। सबसे पहले, बीजों को गहरी मिट्टी में 2-3 इंच की गहराई तक डालें और हल्का पानी दें। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 12 इंच की दूरी हो ताकि पौधे अच्छे से विकसित हो सकें। जब छोटे पौधे लगभग 4-5 इंच लंबे हो जाएं तो उन्हें धीरे-धीरे धूप में लाएं ताकि वे मजबूत हो सकें।

नियमित पानी देना

ब्रसल स्प्राउट्स को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी देने में ज्यादा न करें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह या शाम के समय हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन कीचड़ न बने। इसके अलावा बारिश या ठंडे मौसम में पौधों को प्राकृतिक नमी मिलती रहती है, इसलिए उन्हें ढकने की जरूरत नहीं होती। इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी फसल मिलती है।

खाद और पोषण

ब्रसल स्प्राउट्स के लिए संतुलित खाद देना जरूरी है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें, जो पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषण प्रदान करती है। हर 4-6 सप्ताह बाद पौधों को खाद दें ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छी फसल मिल सके। इसके अलावा पौधों को समय-समय पर छोटे पोषक तत्व भी दें, जैसे कि पोटैशियम और मैग्नीशियम, जिससे उनकी बढ़त बेहतर होती है और वे अधिक फल देते हैं।

फसल काटना

जब ब्रसल स्प्राउट्स पूरी तरह से विकसित हो जाएं तो उन्हें धीरे-धीरे काट लें। इसके लिए सबसे पहले पौधे की ऊपरी पत्तियों को हटाकर नीचे की ओर ध्यानपूर्वक काटें ताकि नए अंकुर निकल सकें। इस प्रकार, आप अपने घर के बागीचे में आसानी से ताजे और पौष्टिक ब्रसल स्प्राउट्स उगा सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होंगे।

