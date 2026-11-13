त्योहारों के बाद फिटनेस रूटीन में वापस कैसे आएं? इन 5 तरीकों से मिलेगा फायदा

फिटनेस रूटीन में लौटते समय पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। त्योहारों के कारण हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे हमारी ऊर्जा कम हो जाती है।

रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और फिर से सक्रिय हो सके। इससे आपकी थकान दूर होगी और आप अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

इसके अलावा आपकी मानसिक स्थिति भी सुधरेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।