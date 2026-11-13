त्योहारों के बाद फिटनेस रूटीन में वापस कैसे आएं? इन 5 तरीकों से मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
त्योहारों का समय खुशियों और उत्साह से भरा होता है, लेकिन इसके कारण हमारी फिटनेस रूटीन प्रभावित हो सकती है। दिवाली, दशहरा और अन्य त्योहारों के दौरान हम अक्सर खाने-पीने और आराम करने में लिप्त रहते हैं। ऐसे में शरीर की फिटनेस पर असर पड़ता है। आइए 5 ऐसे तरीके जानते हैं, जिनसे आप त्योहारों के बाद अपनी फिटनेस रूटीन में आसानी से लौट सकते हैं।
#1
धीरे-धीरे बढ़ाएं एक्सरसाइज का समय
त्योहारों के बाद फिटनेस रूटीन में लौटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप धीरे-धीरे एक्सरसाइज का समय बढ़ाएं।
अगर आप पहले 30 मिनट एक्सरसाइज करते थे तो पहले दिन 10-15 मिनट करें। इसके बाद हर दिन 5-10 मिनट बढ़ाएं। इससे आपका शरीर फिर से आदत में आ सकेगा और आपको अधिक थकान भी नहीं होगी।
इस तरीके से आप बिना किसी दबाव के अपनी फिटनेस रूटीन में लौट सकते हैं।
#2
हल्की-फुल्की गतिविधियों से करें शुरूआत
फिटनेस रूटीन में वापसी करते समय हल्की-फुल्की गतिविधियां करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे आपका शरीर जल्दी से अनुकूल हो जाता है और आपको चोट लगने का खतरा भी कम होता है।
आप सुबह या शाम 20-30 मिनट टहल सकते हैं या योग कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर के छोटे-मोटे काम भी कर सकते हैं।
इससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी और आप आसानी से अपनी फिटनेस रूटीन में लौट पाएंगे।
#3
संतुलित भोजन अपनाएं
त्योहारों के बाद फिटनेस रूटीन में लौटते समय संतुलित भोजन लेना बहुत जरूरी है।
तले-भुने और मसालेदार खाने से बचें और ताजे फल, सब्जियां, दालें, अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन लें। इससे आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर रहेगा और आपको अधिक खाने की इच्छा भी नहीं होगी।
इसके अलावा पानी का सेवन बढ़ाएं ताकि आपका शरीर पानी की कमी से बचा रहे और पाचन सही तरीके से हो सके।
#4
पर्याप्त नींद लें
फिटनेस रूटीन में लौटते समय पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। त्योहारों के कारण हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे हमारी ऊर्जा कम हो जाती है।
रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और फिर से सक्रिय हो सके। इससे आपकी थकान दूर होगी और आप अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
इसके अलावा आपकी मानसिक स्थिति भी सुधरेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#5
पानी का सेवन करें
फिटनेस रूटीन में लौटते समय सबसे अहम चीज है कि आप अपने शरीर को पानी की कमी से बचाए रखें। त्योहारों के दौरान हम ज्यादा पानी नहीं पीते, जिससे पानी की कमी हो सकती है।
रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं ताकि आपका शरीर पूरी तरह से तरोताजा रहे और आपकी गतिविधियां भी बेहतर तरीके से हो सकें।
इन 5 तरीकों से आप आसानी से अपनी फिटनेस रूटीन में लौट सकते हैं।