7 दिन में ठीक हो सकता है सोने का शेड्यूल, बस अपनाएं ये 5 तरीके

सोने से पहले मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप का उपयोग कम करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटे पहले इन उपकरणों का उपयोग न करें।

इसके बजाय किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और नींद जल्दी आएगी।

इसके अलावा आप चाहें तो सोने से पहले कुछ हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे शरीर में आराम महसूस होगा।