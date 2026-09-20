7 दिन में ठीक हो सकता है सोने का शेड्यूल, बस अपनाएं ये 5 तरीके
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अच्छी नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपनी नींद को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं और सोने का सही शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप 7 दिन में ही अपनी नींद की आदत को सुधार सकते हैं।
#1
धीरे-धीरे बदलें समय
अगर आप रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो अचानक से अपना सोने का समय बदलना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने सोने के समय को धीरे-धीरे बदलें।
उदाहरण के लिए, अगर आप रात को 12 बजे सोने जाते हैं तो अगले दिन 11:30 बजे सोने जाएं। इस तरह से आपका शरीर नए समय के अनुसार ढल जाएगा और आपको आरामदायक नींद मिल सकेगी।
#2
सोने से पहले अपनाएं अच्छी आदतें
सोने से पहले की आदत बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपका शरीर और दिमाग, दोनों तैयार हो जाते हैं।
सोने से पहले हल्का संगीत सुनें, किताब पढ़ें या ध्यान करें। इन गतिविधियों से आपका मन शांत होता है और नींद आने में मदद मिलती है।
इसके अलावा आप चाहें तो सोने से पहले कुछ हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे शरीर में आराम महसूस होगा और नींद जल्दी आएगी।
#3
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करें कम
सोने से पहले मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप का उपयोग कम करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटे पहले इन उपकरणों का उपयोग न करें।
इसके बजाय किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और नींद जल्दी आएगी।
इसके अलावा आप चाहें तो सोने से पहले कुछ हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे शरीर में आराम महसूस होगा।
#4
चाय-कॉफी और सिगरेट से करें परहेज
चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक पीने से बचें, खासकर शाम के समय। ये चीजें आपकी नींद को प्रभावित कर सकती हैं और आपको जगाए रख सकती हैं।
वहीं, सिगरेट भी एक उत्तेजक पदार्थ है, जिसे पीने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। इनसे बचकर आप बेहतर नींद ले सकते हैं।
इसके अलावा सोने से पहले हल्का संगीत सुनें या ध्यान करें, जिससे आपका मन शांत होगा और नींद जल्दी आएगी।
#5
बनाएं आरामदायक माहौल
सोने का कमरा ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए, ताकि अच्छी नींद मिल सके। अगर आपके कमरे में शोर हो रहा हो तो कानों में लगाने वाले प्लग का उपयोग करें या सफेद शोर वाली मशीन लगाएं।
इसके अलावा अगर कमरे में नमी है तो नमी कम करने वाला यंत्र लगाएं। इससे कमरा आरामदायक बनेगा और आप बिना किसी रुकावट के अच्छी नींद ले सकेंगे।
इन तरीकों से आप 7 दिन में अपनी नींद की आदत को सुधार सकते हैं।