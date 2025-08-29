सूखे मेकअप प्रोडक्ट्स को ठीक करने के लिए अपनाएं ये तरीके

मेकअप का इस्तेमाल हर महिला चाहती है, लेकिन कई बार गलत स्टोरिंग या अन्य कारणों से ये सूख जाते हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना चुनौती भरा हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने सूखे मेकअप प्रोडक्ट्स को ठीक कर सकते हैं। इससे न केवल आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपके प्रोडक्ट्स भी लंबे समय तक चलेंगे।

#1 लिपस्टिक को कैसे ठीक करें? अगर आपकी लिपस्टिक सूख गई है तो उसे फिर से इस्तेमाल करने का तरीका है। इसके लिए आप लिपस्टिक को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे किसी छोटे डिब्बे में डालें। अब उसमें थोड़ा-सा नारियल तेल या बादाम का तेल मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। इससे आपकी लिपस्टिक न केवल वापस नरम हो जाएगी बल्कि उसकी चमक भी बढ़ जाएगी। इस तरह आप अपनी पसंदीदा लिपस्टिक को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगी।

#2 काजल पेंसिल को ठीक करने का तरीका अगर आपकी काजल पेंसिल सूख गई है तो उसे वापस से इस्तेमाल करने का तरीका है। इसके लिए सबसे पहले काजल पेंसिल के नोक को हल्का-सा काट दें ताकि उसमें से पुराना हिस्सा निकल जाए। अब उसमें थोड़ी-सी नारियल तेल या बादाम का तेल डालें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे आपकी काजल पेंसिल फिर से नरम हो जाएगी और आसानी से आंखों पर लग सकेगी, जिससे आपका मेकअप पूरा हो सकेगा।

#3 आईलिड प्राइमर को ठीक करने का तरीका आईलिड प्राइमर सूख जाने पर अक्सर काम नहीं करती, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्राइमर को छोटे डिब्बे में निकाल लें, फिर उसमें थोड़ी-सी एलोवेरा जेल मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। इससे आपकी आईलिड प्राइमर न केवल वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाएगी बल्कि आपकी आंखों का मेकअप भी लंबे समय तक टिकेगा। इस तरह आप अपनी पसंदीदा आईलिड प्राइमर को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगी।

#4 फाउंडेशन या कंसीलर को ठीक करने का तरीका अगर आपका फाउंडेशन या कंसीलर सूख गया है तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसमें थोड़ी-सी गुलाब जल मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखें। जब आपको जरूरत हो तो इसे इस्तेमाल करें। इससे न केवल आपका फाउंडेशन या कंसीलर वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा बल्कि आपकी त्वचा को भी ताजगी मिलेगी और आपका मेकअप लंबे समय तक टिकेगा।