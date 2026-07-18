एक दिन में करना चाहते हैं हैदराबाद की यात्रा? ये 5 स्थान आपके लिए रहेंगे आदर्श

चारमीनार के बाद शाम को हुसैन सागर झील जाना अच्छा रहेगा। यह झील भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए जानी जाती है, जो झील के बीचों-बीच स्थित है।

यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर इस सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा यहां के आसपास कई पार्क और खाने के स्थान भी हैं, जहां आप समय बिता सकते हैं और चाय-कॉफी का मजा ले सकते हैं।