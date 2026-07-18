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एक दिन में करना चाहते हैं हैदराबाद की यात्रा? ये 5 स्थान आपके लिए रहेंगे आदर्श
हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थल

एक दिन में करना चाहते हैं हैदराबाद की यात्रा? ये 5 स्थान आपके लिए रहेंगे आदर्श

लेखन सयाली
Jul 18, 2026
12:49 pm
क्या है खबर?

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को 'दक्षिण भारत की मियामी' के रूप में जाना जाता है। यह शहर अपने ऐतिहासिक इमारतों, स्वादिष्ट खाने और आधुनिक जीवनशैली के लिए मशहूर है। अगर आप एक दिन में अकेले हैदराबाद घूमने वाले हैं तो आपको सही योजना बनानी होगी, ताकि आप इस शहर की सभी खासियतों का आनंद ले सकें। इस लेख में हम आपको एक दिन की यात्रा के लिए जरूरी सुझाव देंगे।

#1

गोलकोंडा किले से करें सुबह की शुरुआत

आपकी यात्रा की शुरुआत गोलकोंडा किले से होनी चाहिए। यह किला शहर से कुछ किलोमीटर दूर है और इसे देखने के लिए आपको सुबह-सुबह निकलना होगा।

यहां पहुंचकर आप इस किले की विशाल दीवारों और अंदर बने महलों को देख सकते हैं। यहां से पूरे शहर का नजारा भी देखा जा सकता है।

इसके अलावा यहां की ध्वनि प्रदर्शनी भी बहुत दिलचस्प है, जो आपको जरूर पसंद आएगी।

#2

चारमीनार के पास करें दोपहर का भोजन

गोलकोंडा किले के बाद आपको चारमीनार जाना चाहिए, जो हैदराबाद का एक प्रमुख स्मारक है। यहां पहुंचने पर आपको चारमीनार के पास कई ढाबे मिलेंगे, जहां आप हैदराबादी बिरयानी का स्वाद ले सकते हैं।

यह बिरयानी अपने खास मसालों और स्वाद के लिए मशहूर है। इसके अलावा आप यहां अन्य स्थानीय व्यंजन, जैसे हलीम और कबाब आदि भी चख सकते हैं।

यहां का खाना आपको एक अलग ही अनुभव देगा।

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#3

हुसैन सागर झील पर बिताएं शाम

चारमीनार के बाद शाम को हुसैन सागर झील जाना अच्छा रहेगा। यह झील भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए जानी जाती है, जो झील के बीचों-बीच स्थित है।

यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर इस सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं।

इसके अलावा यहां के आसपास कई पार्क और खाने के स्थान भी हैं, जहां आप समय बिता सकते हैं और चाय-कॉफी का मजा ले सकते हैं।

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#4

शाही टोपी पर करें रात का भोजन

रात का भोजन शाही टोपी नामक खाने के स्थान पर करें, जो अपने पारंपरिक व्यंजनों के लिए मशहूर है। यहां आपको न केवल स्वादिष्ट खाना मिलेगा, बल्कि इसका माहौल भी बहुत सुंदर है।

यहां का इंटीरियर्स आपको पुराने समय की याद दिलाएंगे और आप यहां का अनुभव बहुत ही खास होगा। इस जगह में खाने का आनंद लेते हुए आप हैदराबाद की संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस कर सकेंगे।

#5

लाइट एंड साउंड शो देखें

अगर आपके पास समय बचता है तो रात में लाइट एंड साउंड शो देखने जरूर जाएं, जो रामा कृष्णा मिशन द्वारा आयोजित किया जाता है।

यह शो इतिहासिक घटनाओं को रोशनी और ध्वनि प्रणाली द्वारा दिखाता है। इससे आप हैदराबाद के इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।

इस तरह एक दिन में अकेले हैदराबाद घूमना संभव है। सही योजना बनाकर आप इस शहर की सभी खासियतों का आनंद ले सकते हैं।

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