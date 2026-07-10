मुंबई का मानसून होता है वाकई सबसे सुहाना, इसका आनंद लेने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मुंबई का मानसून अपने साथ कई चुनौतियां और रोमांच लेकर आता है। भारी बारिश के कारण अक्सर सड़कें पानी से भर जाती हैं और ट्रैफिक जाम आम बात हो जाती है। हालांकि, इस दौरान यह जगह सबसे ज्यादा सुंदर भी लगती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप मुंबई के मानसून के मजे को दोगुना कर सकते हैं और आपको असली मुंबईकर होने का अनुभव भी मिल सकता है।
#1
लोकल ट्रेन से यात्रा करें
मुंबई की लोकल ट्रेनें मानसून के दौरान यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये आपको शहर के अलग-अलग हिस्सों में आसानी से ले जाती हैं। भारी बारिश के बावजूद लोकल ट्रेनें समय पर चलती रहती हैं, जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होता। इसके अलावा ये आपको शहर के अलग-अलग हिस्सों में घूमने का मौका भी देती हैं। हालांकि, बारिश के कारण भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए अपने सफर को आरामदायक बनाने के लिए थोड़ी योजना बनाएं।
#2
बारिश के दौरान जूते पहनें
मानसून में बारिश का पानी हर जगह फैला रहता है, इसलिए ऐसे जूते पहनना बेहतर है, जो पानी को आसानी से झेल सकें। इस मौसम में रबर के जूते या फिर फिसलन से बचाने वाले फुटवियर सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आपके पैरों को गीलेपन से बचाते हैं, बल्कि फिसलन से भी बचाते हैं। इसके अलावा इनसे आप आसानी से गीली सड़कों पर चल सकते हैं और किसी भी तरह की असुविधा से बच सकते हैं।
#3
छाता या रेनकोट साथ रखें
बारिश के कारण किसी भी समय गीला होना संभव है, इसलिए अपने साथ एक मजबूत छाता या रेनकोट रखना जरूरी है। इससे आप अचानक होने वाली बारिश से बच सकते हैं और गीले होने से बच सकते हैं। छाता या रेनकोट आपके कपड़ों और स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखते हैं। खासकर जब आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हों, तब यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि आप सूखे रहें और बीमार होने से बच सकें।
#4
स्थानीय स्ट्रीट फूड चखें
मुंबई का स्ट्रीट फूड बहुत ही मशहूर है, जिसमें पाव भाजी, वड़ा पाव और पानी पूरी आदि शामिल हैं। मानसून के दौरान गर्मा-गर्म पाव भाजी या फिर मसालेदार वड़ा पाव खाना एक अलग ही अनुभव है। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आपको गर्माहट भी देते हैं। हालांकि, स्ट्रीट फूड खाते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए और जहां तक संभव हो वहां से ताजा स्ट्रीट फूड ही खरीदें।
#5
समुद्र तट पर टहलें
मुंबई के समुद्र तट, जैसे जुहू बीच या वरसोवा बीच मानसून में भीड़-भाड़ से दूर सुकून भरे पल बिताने के लिए बेहतरीन जगह हैं। यहां आप समुद्र किनारे टहल सकते हैं और ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। मानसून के दौरान यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसके अलावा यहां शाम को सूर्यास्त का दृश्य देखना भी बहुत सुंदर होता है, जो आपको एक अलग ही अनुभव देगा।