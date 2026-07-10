मुंबई का मानसून होता है वाकई सबसे सुहाना, इसका आनंद लेने के लिए अपनाएं ये तरीके

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बारिश के दौरान जूते पहनें

मानसून में बारिश का पानी हर जगह फैला रहता है, इसलिए ऐसे जूते पहनना बेहतर है, जो पानी को आसानी से झेल सकें। इस मौसम में रबर के जूते या फिर फिसलन से बचाने वाले फुटवियर सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल आपके पैरों को गीलेपन से बचाते हैं, बल्कि फिसलन से भी बचाते हैं। इसके अलावा इनसे आप आसानी से गीली सड़कों पर चल सकते हैं और किसी भी तरह की असुविधा से बच सकते हैं।