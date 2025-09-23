खुद को फिट रखने के लिए रोजाना करें केटलबेल हैलो एक्सरसाइज, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

केटल बेल हैलो एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो मुख्य रूप से कंधों और बाजुओं को मजबूत बनाने के लिए की जाती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक केटल बेल की जरूरत होती है। इसे सही तरीके से करने पर आपके कंधों की ताकत बढ़ती है और आप रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं कि केटल बेल हैलो कैसे की जाती है और इसके दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अभ्यास केटल बेल हैलो कैसे करें? केटल बेल हैलो करने के लिए सबसे पहले एक केटल बेल लें और उसे दोनों हाथों से पकड़ें। अब इसे अपने सिर के ऊपर ले जाकर अपने सिर के चारों ओर घुमाएं, फिर इसे वापस अपनी शुरुआत वाली स्थिति में लाएं। इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे और संतुलित तरीके से करें ताकि आपके कंधे पर ज्यादा दबाव न पड़े। शुरूआत में कम वजन वाले केटल बेल का उपयोग करें और धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं।

#1 सही पकड़ बनाना है जरूरी केटल बेल हैलो करते समय इसकी पकड़ बहुत अहम होती है। केटल बेल को ऐसे पकड़ें कि आपके हाथ पूरी तरह से खुलें और आप इसे आसानी से घुमा सकें। इसके लिए आपको अपने हाथों को पूरी तरह से खोलना होगा ताकि केटल बेल का वजन आपके हाथों पर बराबर बंट सके। इससे आपके कंधों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आप इसे आसानी से घुमा सकेंगे। सही पकड़ से आप इस एक्सरसाइज का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

#2 धीरे-धीरे बढ़ाएं गति केटल बेल हैलो करते समय गति को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरूआत में धीमी गति से करें ताकि आपके शरीर को इसकी आदत हो सके। जैसे-जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी, वैसे-वैसे आप इसकी गति को तेज कर सकते हैं। यह न केवल आपके कंधों को मजबूत बनाएगा बल्कि आपकी सहनशक्ति को भी बढ़ाएगा। धीरे-धीरे गति बढ़ाने से चोट लगने का खतरा कम होता है और आप इस एक्सरसाइज का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

#3 संतुलन बनाए रखें केटल बेल हैलो करते समय संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर फैलाएं और शरीर का वजन समान रूप से दोनों पैरों पर डालें। इससे आपको संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और आप इस एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। संतुलन बनाए रखने से आपके कंधों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आप इसे आसानी से घुमा सकेंगे। सही संतुलन से आप इस एक्सरसाइज का पूरा लाभ उठा सकते हैं।