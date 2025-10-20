दिवाली के बाद शरीर को डिटॉक्स करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

दिवाली के दौरान लोग अपने घरों की सफाई के साथ-साथ तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान बनाते हैं, जिनका सेवन त्योहार से पहले और बाद में भी होता रहता है। हालांकि, इनका अधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में त्योहार के बाद शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि दिवाली के बाद शरीर को डिटॉक्स करने के लिए किन-किन तरीकों को अपनाना चाहिए।

#1 पानी का अधिक सेवन करें दिवाली के बाद शरीर को साफ और ताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना सबसे अच्छा तरीका है। पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर को तरोताजा रखने में भी मदद करता है। इससे शरीर की कई समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। हालांकि, अगर आप दिन में 8-10 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं तो अपने रूटीन में नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य पेय को शामिल करें।

#2 डिटॉक्स पेय का करें सेवन शरीर को साफ और ताजा रखने के लिए रोजाना एक गिलास डिटॉक्स पेय का सेवन भी लाभदायक हो सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद, एक चम्मच नींबू का रस और थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ अदरक मिलाएं और इसे पीएं। आप चाहें तो इस मिश्रण में थोड़ा-सा पुदीने का रस भी मिला सकते हैं। इसका सेवन करने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं और कई समस्याएं भी दूर हो जाती हैं।

#3 आहार में शामिल करें मौसमी फल और सब्जियां दिवाली के बाद मौसमी फल और सब्जियां आहार में शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है। मौसमी फल और सब्जियां विटामिन-C, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो शरीर को साफ और ताजा रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें पोषक तत्वों की भी भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं।

#4 हल्दी वाला दूध प्एं हल्दी वाला दूध पीना भी शरीर को साफ और ताजा रखने का एक अच्छा तरीका है। हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसलिए शरीर को साफ और ताजा रखने के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, अगर आपको हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है तो इसके विकल्प के तौर पर खस का दूध भी पी सकते हैं।