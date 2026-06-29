कपड़ों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लेबल को समझने के टिप्स
क्या है खबर?
कपड़ों के लेबल पर अलग-अलग संकेत लिखे होते हैं, जो यह बताते हैं कि कपड़े को कैसे धोना है और उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। इन संकेतों को समझना जरूरी है, ताकि आपके कपड़े लंबे समय तक अच्छे बने रहें। इस लेख में हम आपको कपड़ों के लेबल पर मिलने वाले आम संकेतों और उनके अर्थ समझाएंगे, ताकि आप अपने कपड़ों की सही देखभाल कर सकें और उन्हें नए जैसा बनाए रख सकें।
#1
मशीन से धोने का संकेत
अगर लेबल पर एक मशीन बनी होती है और उसके नीचे पानी का स्तर लिखा होता है तो इसका मतलब है कि कपड़े को मशीन में धोना चाहिए। अगर पानी का स्तर ज्यादा ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा पानी भरना चाहिए, जबकि कम पानी वाला स्तर बताता है कि थोड़े पानी में धोना चाहिए। इस तरह के संकेत कपड़ों की सही देखभाल में मदद करते हैं।
#2
हाथ से धोने का संकेत
अगर लेबल पर एक हाथ बना हुआ हो और उसके अंदर कपड़े को ऊपर-नीचे करते हुए दिखाया गया हो तो इसका मतलब है कि आपको उस कपड़े को हाथ से धोना चाहिए। यह तरीका नाजुक कपड़ों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि मशीन में धोने से वे खराब हो सकते हैं। हाथ से धोने से कपड़े की चमक और गुणवत्ता बनी रहती है। यह संकेत दिखने पर उस कपड़े को मशीन में बिलकुल न साफ करें।
#3
ड्राई क्लीनिंग का संकेत
कुछ कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनिंग जरूरी होती है। लेबल पर एक गोलाकार आकार में 'P' लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि कपड़े को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत है। ड्राई क्लीनिंग से कपड़े साफ तो होते हैं ही, साथ ही उनकी उम्र भी बढ़ती है। इस प्रक्रिया में खास तरह के घोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कपड़े की नाजुकता को ध्यान में रखते हुए उसे साफ करते हैं।
#4
ब्लीच करने का संकेत
अगर लेबल पर एक त्रिकोण बना होता है और उसमें एक छोटा-सा हिस्सा बाहर निकला होता है तो इसका मतलब होता है कि आप उस कपड़े पर ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर उसमें क्रॉस बना हो तो इसका मतलब होता है कि ब्लीच न करें। इस तरह इन संकेतों को समझकर आप अपने कपड़ों की सही देखभाल कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।