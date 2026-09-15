घर में बिखरे सामान को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं सफाई का जापानी तरीका

सबसे पहले अपने घर की हर चीज को छांटना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीजें अहम हैं और कौन-सी नहीं।

इससे न केवल जगह खाली होगी, बल्कि आपको यह भी समझ आएगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। इस प्रक्रिया में आप उन चीजों को भी पहचान पाएंगे, जिनका आप उपयोग नहीं करते, लेकिन जिन्हें फेंकने का मन नहीं होता।

इस तरह आप अपने घर को अधिक व्यवस्थित और साफ रख सकते हैं।