घर में बिखरे सामान को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं सफाई का जापानी तरीका
क्या है खबर?
घर को साफ करना सिर्फ चीजों को व्यवस्थित करने तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है, जो आपको शांति और संतुलन का अहसास कराती है। जापानी तरीका, जिसे 'कोनमरी' कहा जाता है, इस प्रक्रिया को और भी सरल और प्रभावी बनाता है। इस लेख में हम आपको कोनमरी विधि के 5 आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर को साफ और व्यवस्थित रख सकते हैं।
#1
अपने घर की हर चीज को छांटे
सबसे पहले अपने घर की हर चीज को छांटना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीजें अहम हैं और कौन-सी नहीं।
इससे न केवल जगह खाली होगी, बल्कि आपको यह भी समझ आएगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। इस प्रक्रिया में आप उन चीजों को भी पहचान पाएंगे, जिनका आप उपयोग नहीं करते, लेकिन जिन्हें फेंकने का मन नहीं होता।
इस तरह आप अपने घर को अधिक व्यवस्थित और साफ रख सकते हैं।
#2
कपड़ों को व्यवस्थित करें
कपड़े अक्सर अलमारी में उलझे रहते हैं, जिससे ढूंढने में समय बर्बाद होता है। इसके लिए आपको अपने कपड़ों को आकार और प्रकार के अनुसार अलग-अलग करना चाहिए।
जैसे कि टी-शर्ट, पैंट और साड़ियां आदि। इसके बाद उन्हें अलमारी में इस तरह रखें कि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें।
इसके अलावा कपड़ों को मोड़ने का तरीका भी अपनाएं, ताकि अलमारी में अधिक जगह मिले और सब कुछ साफ-सुथरा दिखे।
#3
रसोई की सफाई करें
रसोई घर का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए इसे साफ-सुथरा रखना बहुत अहम है। इसके लिए सबसे पहले सभी सामान को निकालकर उनकी स्थिति का आकलन करें।
अगर कोई चीज खराब हो गई हो या इस्तेमाल में न आती हो तो उसे फेंक दें। इसके बाद बचे हुए सामान को अलग करके सही जगह पर रखें, ताकि खाना बनाते समय कोई परेशानी न हो।
इस तरह आपकी रसोई हमेशा व्यवस्थित और साफ-सुथरी रहेगी।
#4
बाथरूम की सफाई करें
बाथरूम भी एक जरूरी हिस्सा होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले सभी सामान निकालकर उनकी स्थिति का आकलन करें।
अगर कोई चीज खराब हो गई हो या इस्तेमाल में न आती हो तो उसे फेंक दें। इसके बाद बचे हुए सामान को अलग करके सही जगह पर रखें, ताकि बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा दिखे।
इस तरह आपका बाथरूम हमेशा व्यवस्थित रहेगा और आपको यहां काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
#5
लिविंग रूम को साफ रखें
लिविंग रूम वह जगह है, जहां परिवार मिलकर समय बिताता है। इसलिए, इसे साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है।
इसके लिए सबसे पहले सभी सामान निकालकर उनकी स्थिति का आकलन करें। अगर कोई चीज खराब हो गई हो या इस्तेमाल में न आती हो तो उसे फेंक दें।
इसके बाद बचे हुए सामान को अलग करके सही जगह पर रखें, ताकि लिविंग रूम हमेशा व्यवस्थित और साफ-सुथरा दिखे। इसके साथ ही नियमित सफाई भी बनाए रखें।