आप अपने घर पर आसानी से उगा सकते हैं हींग, जानें इसका पूरा तरीका
क्या है खबर?
हींग भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आमतौर पर हींग बाजार से खरीदी जाती है, लेकिन इसे घर पर उगाना भी संभव है। अगर आप इसे घर में उगाने की सोच रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको हींग की खेती के आसान तरीके और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे।
#1
मिट्टी का सही चुनाव करें
हींग उगाने के लिए मिट्टी का चुनाव बहुत जरूरी है। हल्की और रेत वाली मिट्टी हींग की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
इस प्रकार की मिट्टी में पानी नहीं ठहरता और पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं। अगर आपके पास भारी मिट्टी है तो उसमें रेत मिलाकर इसे हल्का बनाया जा सकता है।
इसके अलावा मिट्टी में गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाएं, ताकि पौधों को जरूरी पोषण मिल सके।
#2
बीज बोने का सही तरीका
हींग के बीज गर्मियों में बोना अच्छा रहता है, जब तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच हो। बीजों को बोने से पहले एक दिन तक पानी में भिगोकर रखें।
इससे बीज जल्दी अंकुरित होंगे। बीज बोने के लिए छोटे-छोटे गड्ढे बनाएं और उनमें 2-3 बीज डालें। इसके बाद मिट्टी से ढक दें।
बीजों को ज्यादा गहराई में न बोएं, क्योंकि इससे अंकुरण में देरी हो सकती है। इस विधि से हींग के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं।
#3
पौधों की देखभाल और पानी देना
हींग के पौधों को नियमित देखभाल की जरूरत होती है। इन पौधों को पानी केवल तभी दें जब मिट्टी सूखी लगे, क्योंकि ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।
पौधों के आसपास की मिट्टी को नर्म रखें और समय-समय पर खरपतवार हटाते रहें। इसके अलावा जैविक खाद का इस्तेमाल करें, ताकि पौधों को जरूरी पोषण मिल सके।
सही देखभाल से आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी उपज देंगे।
#4
कटाई का समय और तरीका
हींग की कटाई तब करें जब इसके फूल सूखने लगें और पत्तियां पीली पड़ जाएं। यह आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है।
कटाई के बाद पौधों की जड़ों को सावधानी से निकालें और उन्हें अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखाएं। जब जड़ें पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें पीसकर पाउडर बना लें या फिर साबुत ही स्टोर कर लें।
इस विधि से आप घर पर हींग तैयार कर सकते हैं।
#5
हींग के फायदे और उपयोग
हींग का उपयोग सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह पाचन में मदद करती है, पेट की गैस को कम करती है और सांस की तकलीफ जैसी समस्याओं में राहत देती है।
इसे दाल, सब्जी, चाय या काढ़े में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। इसके औषधीय गुण इसे हर घर की जरूरत बनाते हैं।
घर पर उगाई गई हींग शुद्ध और ज्यादा लाभकारी साबित होती है।