आप अपने घर पर आसानी से उगा सकते हैं हींग, जानें इसका पूरा तरीका

हींग के बीज गर्मियों में बोना अच्छा रहता है, जब तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच हो। बीजों को बोने से पहले एक दिन तक पानी में भिगोकर रखें।

इससे बीज जल्दी अंकुरित होंगे। बीज बोने के लिए छोटे-छोटे गड्ढे बनाएं और उनमें 2-3 बीज डालें। इसके बाद मिट्टी से ढक दें।

बीजों को ज्यादा गहराई में न बोएं, क्योंकि इससे अंकुरण में देरी हो सकती है। इस विधि से हींग के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं।