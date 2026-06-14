घर पर स्पा जैसा अनुभव चाहते हैं? इन तरीकों से शाम को करें खुद की देखभाल

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गर्म पानी से स्नान करें

गर्म पानी से स्नान करना एक पुरानी और असरदार विधि है, जो आपके शरीर और मन, दोनों को आराम देती है। इससे खून का बहाव बढ़ता है और मांसपेशियों की थकान दूर होती है। अगर आपके पास बाथटब है तो उसमें नमक या हर्बल पाउडर मिलाकर नहाएं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम बनेगी और तनाव भी कम होगा। इसके अलावा आप चाहें तो नहाने के बाद शरीर पर नारियल के तेल या बादाम के तेल से मालिश भी कर सकते हैं।