पैरों की देखभाल के लिए बनाएं हर्बल फुट सोक, मिलेगा आराम और सुकून

हर्बल फुट सोक के लिए आप कई तरह की जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तुलसी, पुदीना, नीम और अदरक आदि। इन जड़ी-बूटियों में प्राकृतिक गुण होते हैं, जो पैरों को आराम देने में मदद करते हैं।

उदाहरण के लिए, तुलसी और पुदीना त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं, जबकि नीम त्वचा को साफ करता है। अदरक सूजन कम करने में मदद करता है।

इन जड़ी-बूटियों को बारीक काटकर या पीसकर पानी में मिलाएं, जिससे उनका रस निकल सके।