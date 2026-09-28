अपने लिए बनाएं एक डिजिटल डिटॉक्स जोन, जहां आप तकनीक से दूर रहकर कर सकें आराम

डिजिटल डिटॉक्स जोन के लिए एक आरामदायक जगह चुनें, जहां आप बिना किसी बाधा के बैठ सकें। यह जगह आपके सोने के कमरे, बैठक या बालकनी हो सकती है।

सुनिश्चित करें कि वहां कोई भी डिजिटल उपकरण न हो, ताकि आप पूरी तरह से शांत माहौल में रह सकें। आप वहां पौधे भी रख सकते हैं, ताकि हवा में ताजगी बनी रहे और मन को सुकून मिले।

इस तरह की जगह आपको मानसिक शांति देगी और आप बेहतर महसूस करेंगे।