पक्षियों के लिए अनुकूल बालकनी गार्डन बनाने के 5 आसान तरीके

पक्षियों को अपनी बालकनी पर बुलाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चयन करना जरूरी है। आपकी बालकनी ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां सुबह की धूप और हवा आसानी से पहुंच सके।

अगर आपकी बालकनी किसी बगीचे, पेड़ों या झाड़ियों के पास है तो यह और भी बढ़िया है। पेड़ और झाड़ियां पक्षियों को आराम और छिपने की जगह देती हैं।

इस तरह पक्षी आपकी बालकनी पर आकर खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और वहां बार-बार आएंगे।