पक्षियों के लिए अनुकूल बालकनी गार्डन बनाने के 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
पक्षियों को अपने आसपास देखना और उनकी चहचहाहट सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालकनी पर भी पक्षी आएं और वहां समय बिताएं तो आपको अपनी बालकनी को उनके लिए आरामदायक और सुरक्षित बनाना होगा। इसके लिए कुछ आसान और असरदार तरीके हैं, जिनसे आप अपनी बालकनी को पक्षियों के लिए खास बना सकते हैं। आइए इन तरीकों को समझते हैं।
#1
सही जगह का ध्यान रखें
पक्षियों को अपनी बालकनी पर बुलाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चयन करना जरूरी है। आपकी बालकनी ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां सुबह की धूप और हवा आसानी से पहुंच सके।
अगर आपकी बालकनी किसी बगीचे, पेड़ों या झाड़ियों के पास है तो यह और भी बढ़िया है। पेड़ और झाड़ियां पक्षियों को आराम और छिपने की जगह देती हैं।
इस तरह पक्षी आपकी बालकनी पर आकर खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और वहां बार-बार आएंगे।
#2
पक्षियों को पसंद आने वाले पौधे लगाएं
पक्षियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे पौधे लगाएं, जो उनके लिए उपयोगी हों। जैसे फूलों वाले पौधे, जो खुशबू फैलाते हैं और कीट-पतंगों को आकर्षित करते हैं।
मोगरा, गुड़हल, तुलसी और चमेली जैसे पौधे इसके लिए अच्छे विकल्प हैं। इसके अलावा आप अमरूद, पपीता या अनार जैसे फलदार पौधे भी लगा सकते हैं, जिनसे पक्षियों को खाने का प्राकृतिक स्रोत मिलेगा।
इन पौधों की देखभाल करें और समय-समय पर पानी डालें, ताकि वे हरे-भरे बने रहें।
#3
पानी की व्यवस्था करें
पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है, खासकर गर्मियों में। आप अपनी बालकनी में एक छोटी कटोरी या पानी का बर्तन रख सकते हैं।
इसे रोज साफ करें और ताजा पानी डालें। अगर जगह हो तो आप एक छोटा सा पानी का कुंड भी रख सकते हैं, जहां पक्षी नहा सकें और अपनी प्यास बुझा सकें।
साफ पानी की उपलब्धता से पक्षी आपकी बालकनी पर बार-बार आएंगे।
#4
खाने का इंतजाम करें
पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके खाने का इंतजाम करना भी जरूरी है। आप अपनी बालकनी में छोटे बर्तन में चावल, दाने, रोटी के टुकड़े या फल रख सकते हैं।
बाजार में पक्षियों के लिए खास दाने भी मिलते हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि खाना हमेशा साफ और ताजा हो, ताकि पक्षी बीमार न पड़ें।
इस तरह की व्यवस्था से पक्षी आपके गार्डन में खुशी-खुशी आएंगे।
#5
सुरक्षित माहौल बनाएं
पक्षियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बालकनी का माहौल शांत और आरामदायक बनाएं। शोर-शराबा कम रखें, ताकि पक्षी डरकर भाग न जाएं।
अगर आपकी बालकनी में बिल्ली या अन्य जानवर आते हैं तो वहां जाल या नेट लगाएं, ताकि पक्षी सुरक्षित रहें। इसके अलावा बालकनी में कुछ ऐसी जगह बनाएं, जहां पक्षी आराम से बैठ सकें।
इस तरह आपकी बालकनी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और सुखद स्थान बन जाएगी।