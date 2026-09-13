ऑरा क्लेंजिंग करवाने का है विचार? इन तरीकों से खुद ही कर लें

नमक का पानी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक आसान और कारगर तरीका है। एक बाल्टी गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नमक डालें और उससे स्नान करें।

अगर पूरे शरीर को धोना संभव न हो तो आप अपने हाथ और पैरों को इस पानी से धो सकते हैं। नमक आपके शरीर से थकावट और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है।

यह तरीका न केवल शरीर को हल्का महसूस कराता है, बल्कि आपके मन को भी शांत करता है।