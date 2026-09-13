ऑरा क्लेंजिंग करवाने का है विचार? इन तरीकों से खुद ही कर लें
क्या है खबर?
ऑरा हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसे साफ और संतुलित रखना जरूरी है, ताकि हम सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकें और नकारात्मकता से बच सकें। सही तरीके से ऑरा क्लेंजिंग करने से मन शांत होता है और जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होता है। आइए जानते हैं ऑरा क्लेंजिंग करने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके।
#1
दीया या मोमबत्ती जलाएं
दीया या मोमबत्ती जलाना एक पुरानी और आसान प्रक्रिया है, जो हमारे आसपास की ऊर्जा को साफ करने में मदद करती है। सफेद या हल्के नीले रंग की मोमबत्ती का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शांति और सुकून का प्रतीक मानी जाती हैं।
इसे जलाने के बाद कुछ समय के लिए शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे न केवल आपके आस-पास का माहौल सकारात्मक बनेगा, बल्कि आपका मन भी हल्का और शांत महसूस करेगा।
#2
धूप या कपूर का धुआं लें
धूप या कपूर का धुआं लेना ऑरा क्लेंजिंग करने का एक आसान और असरदार तरीका है। इसे जलाने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और माहौल शुद्ध हो जाता है।
आप इसे अपने कमरे में चारों ओर घुमा सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करने और आपके आसपास सकारात्मकता लाने में मदद करती है।
इसे अपनाने से आप खुद को तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
#3
नमक के पानी से सफाई करें
नमक का पानी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक आसान और कारगर तरीका है। एक बाल्टी गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नमक डालें और उससे स्नान करें।
अगर पूरे शरीर को धोना संभव न हो तो आप अपने हाथ और पैरों को इस पानी से धो सकते हैं। नमक आपके शरीर से थकावट और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है।
यह तरीका न केवल शरीर को हल्का महसूस कराता है, बल्कि आपके मन को भी शांत करता है।
#4
पत्थरों और क्रिस्टल्स का उपयोग करें
कुछ खास पत्थर और क्रिस्टल्स हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। जैसे कि पारदर्शी पत्थर, हरे रंग के पत्थर या बैंगनी रंग के पत्थर।
इन्हें अपने कमरे में रखें या ध्यान करते समय हाथ में पकड़ें। इनसे सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को शांति मिलती है।
आप चाहें तो इन्हें गहनों के रूप में भी पहन सकते हैं। यह तरीका आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है।
#5
गहरी सांस लेने की आदत डालें
गहरी सांस लेना और ध्यान लगाना ऑरा क्लेंजिंग करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए आप रोजाना कुछ समय निकालें और शांत वातावरण में बैठकर गहरी सांस लें।
सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे-धीरे सांस अंदर और बाहर छोड़ें। इससे आपका मन शांत होगा और आपका शरीर नई ऊर्जा से भर जाएगा।
नियमित अभ्यास से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे।