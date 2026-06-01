कांच के फर्नीचर की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लगेंगे नए जैसे

कांच का फर्नीचर न केवल देखने में सुंदर होता है, बल्कि इसे साफ रखना भी जरूरी है। समय के साथ धूल-मिट्टी और दाग-धब्बे कांच के फर्नीचर को खराब कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने कांच के फर्नीचर को साफ और चमकदार रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने फर्नीचर की उम्र बढ़ा सकते हैं और इसे नया जैसा बना सकते हैं।

#1 सफाई के लिए हल्का साबुन पानी का करें इस्तेमाल कांच के फर्नीचर की सफाई के लिए हल्का साबुन पानी का मिश्रण बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा हल्का साबुन डालें। अब एक साफ कपड़े को इस मिश्रण में भिगोकर कांच के फर्नीचर पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे धूल-मिट्टी और दाग हट जाएंगे। इसके बाद एक सूखे कपड़े से फर्नीचर को पोंछें ताकि कोई भी पानी का निशान न रहे और आपका फर्नीचर चमकदार दिखे।

#2 सिरके का करें उपयोग सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला होता है, जो कांच के फर्नीचर को साफ करने में बहुत मदद करता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर तैयार करें। अब इस मिश्रण को फर्नीचर पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें ताकि दाग-धब्बे अच्छे से घुल जाएं। इसके बाद एक साफ कपड़े से फर्नीचर को पोंछ लें। इससे आपका फर्नीचर न केवल साफ होगा बल्कि उसकी चमक भी बरकरार रहेगी।

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#3 नींबू के रस का करें इस्तेमाल नींबू का रस प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाला तत्व होता है, जो कांच के फर्नीचर को चमकदार बनाता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस लगाकर फर्नीचर पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग-धब्बे हट जाएंगे और फर्नीचर की चमक भी बरकरार रहेगी। आप चाहें तो नींबू के रस में थोड़ा पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भर सकते हैं और इसे छिड़काव करके साफ कर सकते हैं।

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#4 अल्कोहल का करें इस्तेमाल अल्कोहल एक बेहतरीन सफाई करने वाला होता है, जो कांच के फर्नीचर को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए एक कपड़े पर अल्कोहल लगाकर फर्नीचर पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे धूल-मिट्टी और दाग-धब्बे हट जाएंगे। अगर आपके फर्नीचर पर जिद्दी दाग लगे हुए हैं तो आप अल्कोहल को सीधे दाग पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर एक साफ कपड़े से पोंछ लें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और आपका फर्नीचर नया जैसा दिखेगा।